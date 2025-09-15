Paiporta trata de que los cuatro equipos de fútbol utilicen el campo de El Terrer La reconstrucción tras la dana ha sido posible gracias a financiación municipal y aportaciones de entidades

El Ayuntamiento de Paiporta está en la fase final de las actuaciones que permitirán que los cuatro equipos de fútbol del municipio puedan utilizar el campo de El Terrer para la nueva temporada.

Las obras han sido posibles gracias a la inversión municipal para la limpieza y acondicionamiento del campo y su entorno, así como a la colaboración de la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), que ha asumido la instalación del césped y el sistema de riego, porterías etc.

Además, Cruz Roja y la marca deportiva Sprinter han hecho posible, a través de una subvención donada a uno de los clubes locales, el acondicionamiento provisional de uno de los espacios para su uso como oficinas y espacio de almacenaje de material, en beneficio de todos los equipos, y de manera provisional.

Se prevé que, a finales de este mes, los cuatro equipos —Paiporta Club de Futbol, E1 Paiporta, Ciutat de Paiporta y la UE Veterans Paiporta — puedan comenzar tanto los entrenamientos como los partidos en El Terrer, mientras se finalizan las obras completas del polideportivo y el campo.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de las pistas de tenis, patinaje artístico, fútbol sala, balonmano y baloncesto, que ya están en uso por los clubs deportivos del municipio y centros educativos.