Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019
Obras en el campi de fútbol. LP

Paiporta trata de que los cuatro equipos de fútbol utilicen el campo de El Terrer

La reconstrucción tras la dana ha sido posible gracias a financiación municipal y aportaciones de entidades

P. M.

VALENCIA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:38

El Ayuntamiento de Paiporta está en la fase final de las actuaciones que permitirán que los cuatro equipos de fútbol del municipio puedan utilizar el campo de El Terrer para la nueva temporada.

Las obras han sido posibles gracias a la inversión municipal para la limpieza y acondicionamiento del campo y su entorno, así como a la colaboración de la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), que ha asumido la instalación del césped y el sistema de riego, porterías etc.

Además, Cruz Roja y la marca deportiva Sprinter han hecho posible, a través de una subvención donada a uno de los clubes locales, el acondicionamiento provisional de uno de los espacios para su uso como oficinas y espacio de almacenaje de material, en beneficio de todos los equipos, y de manera provisional.

Se prevé que, a finales de este mes, los cuatro equipos —Paiporta Club de Futbol, E1 Paiporta, Ciutat de Paiporta y la UE Veterans Paiporta — puedan comenzar tanto los entrenamientos como los partidos en El Terrer, mientras se finalizan las obras completas del polideportivo y el campo.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha llevado a cabo el acondicionamiento de las pistas de tenis, patinaje artístico, fútbol sala, balonmano y baloncesto, que ya están en uso por los clubs deportivos del municipio y centros educativos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  5. 5 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  8. 8

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  9. 9

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta trata de que los cuatro equipos de fútbol utilicen el campo de El Terrer

Paiporta trata de que los cuatro equipos de fútbol utilicen el campo de El Terrer