Paiporta será el primer municipio de la Comunitat en contar con una Oficina de Emergencia El Ayuntamiento refuerza su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo

El Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado este lubesen un pleno extraordinario la creación de una nueva Oficina de Emergencias, convirtiéndose en el primer municipio de la Comunidad Valenciana que contará con este recurso. Igualmente, se ha aprobado la implementación de diferentes planes operativos elaborados por la Policía Local y las áreas municipales, con el objetivo de reforzar la preparación y la capacidad de respuesta del municipio ante posibles situaciones de riesgo, especialmente en caso de episodios meteorológicos adversos.

Las propuestas se han aprobado con los votos a favor del PSOE y Compromís, la abstención del Partido Popular y los votos en contra de Vox en el pleno extraordinario celebrado el lunes 13 de octubre.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destacó que «la creación de esta oficina supone un paso adelante muy importante para reforzar la seguridad y la preparación de Paiporta ante cualquier situación de emergencia. Queremos que la ciudadanía sepa que estamos trabajando con rigor y previsión para estar preparados y dar siempre la mejor respuesta».

En este sentido, la vicealcaldessa del municipio, Marian Val, también destacó que «esta oficina nos hace más fuertes como pueblo y mejora la seguridad colectiva ante posibles inundaciones, pero también frente a cualquier tipo de situación sobrevenida. Es una muestra de resiliencia. Salimos con más fortaleza después de la catástrofe que sufrimos hace un año».

La nueva oficina permitirá centralizar la coordinación de todos los servicios y departamentos municipales implicados en la gestión de emergencias, bajo la supervisión de la Policía Local. Este espacio actuará como central provisional de emergencias hasta la construcción del nuevo edificio municipal previsto en el plan de infraestructuras.

La estructura inicial de la oficina contará con un mando de la Policía Local como coordinador, un técnico o técnica en ingeniería, personal técnico en emergencias, un informático y un administrativo. Además, podrá contar con colaboraciones de otros departamentos y del voluntariado de Protección Civil.

Durante los últimos meses, la Policía Local, en colaboración con el equipo de gobierno y los técnicos municipales, ha trabajado en la elaboración de planes operativos específicos y en la formación de los departamentos más implicados, con el apoyo de entidades especializadas como la Mancomunitat de l'Horta Sud o la Universidad de Creaenfield.

Por su parte, el intendente de la Policía Local, Manuel Ocaña, subrayó que «esta oficina es un espacio de coordinación y también un centro de formación interna. Los técnicos municipales podrán adaptar continuamente los planes a cada circunstancia, y con los simulacros iremos detectando y corrigiendo posibles mejoras».

Entre las medidas aprobadas destacan los planes de evacuación y entrada al municipio, la identificación de edificios que puedan servir como refugios temporales con recursos básicos, y la coordinación de maquinaria y empresas locales que puedan aportar medios pesados en caso de necesidad. Estas actuaciones tienen en cuenta las dificultades que afrontó el municipio durante la dana del 29 de octubre de 2024.

El siguiente paso será formar a la población mediante charlas, talleres y simulacros, además de la elaboración de una Guía Local de Emergencias, que ofrecerá información práctica y accesible para que la ciudadanía y los agentes locales dispongan de todos los recursos necesarios en caso de producirse una situación de riesgo.