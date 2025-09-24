Paiporta impulsa los primeros 25 proyectos para la reconstrucción tras la dana La biblioteca, el museo o el hogar del jubilado, entre las obras ya aprobadas

Paco Moreno Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:31

El Ayuntamiento ha encargado ya un total de 25 memorias valoradas para la reconstrucción de infraestructuras públicas tras la dana, de las que ya se han aprobado seis, se han presentado cuatro y 15 están en proceso de elaboración, según informó este miércoles el gobierno municipal.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visitó la localidad para comprobar el avance de las obras de reconstrucción que el Gobierno impulsa en el municipio. También estuvieron la subdelegada del gobierno en la comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la comisionada del gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y el secretario de estado Arcadi España.

Paiporta ya ha recibido del Gobierno un total de 201,5 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras públicas, una inversión a la que se suma la destinada a la reparación de puentes y del alcantarillado que hasta la fecha se ha estado limpiando y reparando de manera continua por la empresa concesionaria Global Omnium de cara a las próximas lluvias.

En paralelo, el Ayuntamiento ha encargado a Tragsa la redacción de 25 memorias valoradas para proyectos de rehabilitación y mejora. De ellas, seis ya han sido aprobadas, y corresponden a actuaciones en la Biblioteca Municipal, el Auditori, el Centro de Formación Ocupacional, el Hogar del Jubilado, el Museu de la Rajoleria y los Parques y Jardines. Además, otras cuatro memorias ya han sido entregadas (Polideportivo Municipal, Ayuntamiento y Mercado Municipal) y se encuentran en fase de revisión, mientras que las 15 restantes están en proceso de elaboración.

El alcalde, Vicent Ciscar, destacó que «estos proyectos suponen un paso fundamental para recuperar los espacios que la dana dañó por una vía administrativa más rápida que asegura que los tiempos de la reconstrucción se reduzcan notablemente, ya que son inasumibles por una administración local con sus recursos habituales».