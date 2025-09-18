Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicealcaldesa Marian Val y los diputados provinciales de Compromís, Dolors Gimeno y Pau Andrés LP

Paiporta exige apoyo técnico a la Diputación para gestionar los fondos de recuperación post-dana

El Ayuntamiento afronta con recursos limitados la gestión de 200 millones de euros, cifra que multiplica por cien su capacidad habitual en inversiones. Desde la Diputación se asegura que los municipios cuentan con el apoyo técnico necesario

Nacho Roca

Paiporta

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:18

En una jornada de trabajo centrada en las necesidades urgentes de Paiporta, la vicealcaldesa Marian Val recibió este lunes a los diputados provinciales de Compromís, Dolors Gimeno y Pau Andrés. El objetivo de la visita ha sido reclamar más recursos técnicos para gestionar con eficacia los fondos de recuperación tras el devastador paso de la dana, que dejó huella profunda en el municipio.

Actualmente, el equipo técnico del Ayuntamiento asume la gestión de cerca de 200 millones de euros en proyectos de reconstrucción, una cifra que multiplica por cien el presupuesto municipal habitual destinado a inversiones. Una tarea titánica para una plantilla que, pese a su profesionalismo, trabaja al límite de sus capacidades.

«Es fundamental reforzar el personal técnico si queremos que estos fondos se traduzcan en una verdadera recuperación», subrayó Val. Los diputados de Compromís se comprometieron a llevar esta demanda a la Diputación de Valencia y explorar mecanismos de refuerzo, como la ampliación de bolsas de empleo o programas específicos de apoyo municipal.

Fuentes provinciales recuerdan que la Diputación ha puesto a disposición de los ayuntamientos una plataforma de asesoramiento técnico, en la linea de acompañamiento en el proceso de reconstrucción tanto a nivel económico como en otras cuestiones procedimentales.

Tras la reunión, los representantes provinciales recorrieron el municipio para conocer el estado de las obras en marcha. La vicealcaldesa hizo hincapié en la necesidad de que estas mejoras no se queden en el plano físico: «Las calles y plazas deben volver a llenarse de vida y comunidad. Es hora de reconstruir también nuestro tejido social».

