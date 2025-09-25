Paiporta denuncia la falta de maestros tres semanas después del inicio del curso El Ayuntamiento denuncia la falta de previsión de la Conselleria de Educación y reclama la cobertura urgente de las plazas

Paco Moreno Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:04

El curso escolar 2025-2026 ha comenzado en Paiporta con una grave carencia de personal docente en los centros educativos públicos del municipio, según ha denunciado el Ayuntamiento este miércoles. Según los datos facilitados por la concejalía de Educación, seis de los siete centros públicos iniciaron las clases sin tener su plantilla al completo, con un total de 13 plazas docentes pendientes de cubrir.

A día de hoy, tres semanas después del inicio del curso, algunas de estas plazas ya se han cubierto, pero todavía quedan hasta siete docentes por incorporarse, han asegurado las mismas fuentes.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha lamentado esta situación y ha afirmado que «solo un centro del municipio ha podido comenzar el curso con normalidad, lo que pone de manifiesto una grave falta de previsión y organización por parte de la Conselleria». Sandrós ha añadido que «se está vulnerando el derecho del alumnado a una educación pública de calidad, y no podemos permitir que esta situación se prolongue más tiempo».

Además, este curso, la Conselleria tampoco ha cubierto una plaza de profesorado del Centro de Formación de Personas Adultas (EPA). Desde el Ayuntamiento de Paiporta se ha exigido a la Conselleria de Educación la cobertura urgente de todas las vacantes con el fin de garantizar una educación digna y en igualdad de condiciones para todo el alumnado del municipio.

De los siete centros públicos de Paiporta, solo el CEIP Rosa Serrano inició el curso con normalidad, con la totalidad de su equipo docente incorporado.

A día de hoy, aún hay cuatro centros afectados. En concreto, en el CEIP Ausiàs March quedan por cubrir dos bajas. El CEIP Jaume I también arrastra la falta de un docente. En el CEIP l'Horta, todavía no se ha incorporado el profesorado de Religión ni el de Inglés.

En este contexto, el Ayuntamiento de Paiporta también ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ante la Conselleria de Educación por la falta de sombra en los espacios escolares, una cuestión que es competencia autonómica.

Así, la concejala de Educación, Olga Sandrós, y el concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030, Alejandro Sánchez, mantuvieron recientemente una reunión con el AMPA del CEIP l'Horta para tratar cuestiones vinculadas al Plan Edificant y continuar avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de Paiporta.

«Nosotros colaboramos, dentro de nuestras capacidades legales, con el bienestar del alumnado», ha señalado Sánchez, responsable de los proyectos Edificant en el municipio.

Ante la falta de respuesta por parte de la Conselleria, el Ayuntamiento ya ha asumido con fondos propios la instalación de toldos provisionales para mejorar las condiciones del alumnado. El concejal Sánchez insiste en que desde el Ayuntamiento «seguiremos exigiendo a la Conselleria de Educación que actúe y dé una solución definitiva a esta problemática que afecta directamente al día a día de los centros educativos de Paiporta».

