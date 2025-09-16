Paiporta aspira a un premio europeo por su ayuda a los damnificados de la dana El galardón reconoce la logística en el municipio basada en la economía circular

P. M. VALENCIA Martes, 16 de septiembre 2025, 17:12 Comenta Compartir

Paiporta ha sido nominada para participar en los Premios Europeos a la Innovación Política 2025, en la categoría de Economía Circular, gracias al sistema de distribución de ayuda humanitaria después de la dana que afectó gravemente al municipio en octubre de 2024 puesto en marcha por el Ayuntamiento de Paiporta, la ONG GBGE, voluntarios, servicios de emergencia y UME.

La nominación, impulsada por el ciudadano de Paiporta Juan García López, reconoce la rápida respuesta que permitió recibir, almacenar y hacer llegar la ayuda humanitaria a miles de personas, asegurando el aprovechamiento integral de todas las donaciones. El proyecto se ha destacado por su enfoque de «residuo cero», optimizando recursos y garantizando que ninguna aportación quedara sin utilidad.

«Este reconocimiento internacional es fruto del esfuerzo colectivo del personal municipal, las entidades sociales y la ciudadanía y el voluntariado, que en tiempo récord pusieron en marcha un sistema innovador y eficiente de gestión de la ayuda humanitaria», ha subrayado el concejal de Administración General, Miguel Ángel Ortiz, quien representará al consistorio en la presentación oficial de los premios.

Por su parte, Esther Torrijos, concejala de Cultura y coordinadora del voluntariado y la ayuda humanitaria en ese momento, subraya el trabajo incalculable que hicieron los trabajadores del ayuntamiento y los voluntarios para adaptarse a las difíciles circunstancias y conseguir una infraestructura tan grande para asumir toda la ola de solidaridad y donaciones que se recibió en el municipio.

Los Innovation in Politics Awards son una de las plataformas de buenas prácticas más prestigiosas de Europa, y desde 2017 han recibido más de 5.000 proyectos de más de 30 países, reconociendo iniciativas que transforman de manera innovadora la vida de las personas. Los proyectos finalistas y ganadores son seleccionados por un jurado ciudadano formado por 1.000 europeos y europeas representativos de la diversidad del continente.

La obtención de este galardón supondría para Paiporta un reconocimiento internacional, visibilidad mediática y la oportunidad de acceder a una amplia red europea de innovación pública. Los finalistas y ganadores serán homenajeados en una gala especial que se celebrará este miércoles en Viena.

Temas

economia

DANA

europa

Paiporta

Innovación