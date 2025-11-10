Paiporta acoge una jornada sobre el poder de la lectura para reconstruir comunidades tras la dana El seminario «Lectura para la reconstrucción» cerrará el ciclo FULL DE RUTA con una reflexión sobre el papel de las bibliotecas en la recuperación emocional y social. Será este martes 11 de noviembre, a las 16.00 horas, en el Museo de la Rajoleria de Paiporta, con opción de asistencia online

Paiporta se convertirá este martes, 11 de noviembre, en punto de encuentro para profesionales y amantes de la lectura que reflexionarán sobre el papel del libro como herramienta de reconstrucción emocional y social tras situaciones de crisis.

La Fundació FULL cierra así el ciclo de seminarios FULL DE RUTA, iniciado el pasado mes de octubre, que en esta edición de otoño de 2025 se ha centrado en la mediación lectora y en nuevas estrategias para acercar la lectura a la ciudadanía.

La sesión de clausura, titulada «Lectura para la reconstrucción», se celebrará en el Museo de la Rajoleria de Paiporta, a partir de las 16.00 horas, y podrá seguirse también de forma telemática.

Un año después de la dana, este encuentro pondrá el foco en cómo las bibliotecas de los municipios afectados han evolucionado y cómo la mediación lectora se ha convertido en una herramienta clave para la cohesión social, el acompañamiento emocional y la reconstrucción del tejido comunitario.

Además de compartir experiencias, la jornada pretende ser un espacio de reflexión colectiva sobre el poder transformador de la lectura y su impacto en la vida de las personas y en la salud de los territorios.

Los seminarios FULL DE RUTA se han consolidado como un punto de encuentro para todos los agentes del sector del librolibrerías, bibliotecas, docentes, mediadores y editoriales, con un objetivo común: fomentar el diálogo, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la comunidad lectora.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la sesión a través del enlace disponible en la web y las redes sociales de la Fundació FULL. Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

