Las obras para mejorar la calidad del agua en l'Horta servirán para recuperar la ruta peatonal dañada por la riada El proyecto del EMSHI se reanuda tras el paso de la dana para dar suministro de agua potable a 1,6 millones de personas y modernizar infraestructuras de movilidad en l'Horta Sud

Nacho Roca Benetússer Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:10

Benetússer ejecuta las obras del proyecto «Tubería de la Red Metropolitana de agua en alta desde Albal a València», impulsado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). Unos trabajos que vuelven tras el paso de la dana en todos los municipios del proyecto.

Los trabajos, situados actualmente en las inmediaciones de la Torre y que afectan al principal acceso a Benetússer por la avenida Paiporta (CV-400), continúan tras las fases previas en Albal, Catarroja y Massanassa, municipios por los que transita la CV-400, y el carril ciclopeatonal conocido como «la ruta del colesterol».

La intervención en Benetússer es parte de un proyecto estratégico que prolongará la tubería renovada entre la potabilizadora El Realón, en Picassent, y València. El objetivo es aumentar la seguridad de la red de abastecimiento de agua potable en alta que da servicio a más de 1,6 millones de habitantes, responder a picos de demanda y reducir el impacto de posibles averías en la aducción principal de 1.600 mm que abastece la capital. La actuación incluye la instalación de una conducción de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro y 3.600 metros de longitud, paralela a la CV-400, hasta conectar con la conducción de Nuevo Cauce. El presupuesto estimado es de 8 millones de euros.

La fase anterior finalizó en Massanassa y en Catarroja antes del paso de la barrancada, desde la entrada frente al polideportivo hasta el barranco en este último municipio, aumentando la capacidad de caudal de 600 a 1.600 mm. La obra se ejecutó en la vía de servicio paralela a la CV-400, en la conocida «Ruta del colesterol», y se completará con la renovación integral del carril ciclopeatonal y su conexión con la red urbana.

El proyecto se inició en Albal tras la finalización, a finales de 2020, de la canalización de más de 5.000 metros que une la potabilizadora El Realón con la localidad, con una inversión de 11 millones de euros.

Con estos trabajos, el EMSHI avanza en una obra clave para la seguridad hídrica de l'Horta Sud y València, a la vez que renueva espacios urbanos y fomenta la movilidad sostenible.