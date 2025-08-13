Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
Obras en Benetússer. LP

Las obras para mejorar la calidad del agua en l'Horta servirán para recuperar la ruta peatonal dañada por la riada

El proyecto del EMSHI se reanuda tras el paso de la dana para dar suministro de agua potable a 1,6 millones de personas y modernizar infraestructuras de movilidad en l'Horta Sud

Nacho Roca

Benetússer

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:10

Benetússer ejecuta las obras del proyecto «Tubería de la Red Metropolitana de agua en alta desde Albal a València», impulsado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). Unos trabajos que vuelven tras el paso de la dana en todos los municipios del proyecto.

Los trabajos, situados actualmente en las inmediaciones de la Torre y que afectan al principal acceso a Benetússer por la avenida Paiporta (CV-400), continúan tras las fases previas en Albal, Catarroja y Massanassa, municipios por los que transita la CV-400, y el carril ciclopeatonal conocido como «la ruta del colesterol».

La intervención en Benetússer es parte de un proyecto estratégico que prolongará la tubería renovada entre la potabilizadora El Realón, en Picassent, y València. El objetivo es aumentar la seguridad de la red de abastecimiento de agua potable en alta que da servicio a más de 1,6 millones de habitantes, responder a picos de demanda y reducir el impacto de posibles averías en la aducción principal de 1.600 mm que abastece la capital. La actuación incluye la instalación de una conducción de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro y 3.600 metros de longitud, paralela a la CV-400, hasta conectar con la conducción de Nuevo Cauce. El presupuesto estimado es de 8 millones de euros.

La fase anterior finalizó en Massanassa y en Catarroja antes del paso de la barrancada, desde la entrada frente al polideportivo hasta el barranco en este último municipio, aumentando la capacidad de caudal de 600 a 1.600 mm. La obra se ejecutó en la vía de servicio paralela a la CV-400, en la conocida «Ruta del colesterol», y se completará con la renovación integral del carril ciclopeatonal y su conexión con la red urbana.

El proyecto se inició en Albal tras la finalización, a finales de 2020, de la canalización de más de 5.000 metros que une la potabilizadora El Realón con la localidad, con una inversión de 11 millones de euros.

Con estos trabajos, el EMSHI avanza en una obra clave para la seguridad hídrica de l'Horta Sud y València, a la vez que renueva espacios urbanos y fomenta la movilidad sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  5. 5 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  8. 8 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  9. 9

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  10. 10 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las obras para mejorar la calidad del agua en l'Horta servirán para recuperar la ruta peatonal dañada por la riada

Las obras para mejorar la calidad del agua en l&#039;Horta servirán para recuperar la ruta peatonal dañada por la riada