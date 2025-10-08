Nuevas averías en el paso a nivel de Alfafar vuelven a provocar retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías Los trenes circulan con demoras y precaución mientras técnicos de Adif trabajan para reparar el sistema de protección. Los vecinos denuncian que las averías son constantes y reclaman el soterramiento de las vías

Nacho Roca Alfafar Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:22

Las líneas de Cercanías C1 y C2 vuelven a sufrir este martes retrasos y alteraciones en su servicio a causa de una nueva avería en el paso a nivel de Alfafar, donde se han vuelto a estropear las barreras que regulan el tráfico rodado sobre las vías del tren.

A través de sus canales oficiales, Renfe ha comunicado que el paso a nivel de Alfafar se encuentra sin protección, motivo por el cual «pueden producirse retrasos y detenciones en ambos sentidos de la línea». La empresa ferroviaria ha informado también de que técnicos trabajan para solucionar la incidencia lo antes posible, mientras los trenes circulan por la zona con precaución y velocidad limitada.

Este nuevo fallo, que ha obligado a modificar horarios y reorganizar la circulación, se produce apenas una semana después del último incidente en el mismo punto, y supone un nuevo episodio de este tipo en pocas semanas. En las anteriores ocasiones, las barreras quedaron inutilizadas tras ser golpeadas por vehículos, lo que provocó cancelaciones y demoras de hasta media hora en los trenes que conectan València con Gandia, Xàtiva y L'Alcúdia.

Las averías del paso a nivel de Alfafar son un problema recurrente que genera malestar entre el vecindario y los usuarios de Cercanías. Cada vez que el sistema falla, el cruce queda sin protección y obliga a intervenir a la Policía Local para regular el tráfico, una tarea que, según el alcalde, Juan Ramón Adsuara, «consume recursos municipales y resta agentes de otros servicios esenciales».

«La solución la sabemos todos, pero nadie hace nada», lamentó Adsuara en declaraciones recientes, recordando que el soterramiento de las vías es la única medida capaz de eliminar un punto negro ferroviario que divide en dos el municipio. «Cada incidente nos obliga a movilizar dos patrullas para controlar el paso, lo que supone dejar otros servicios descubiertos», añadió. Desde la Plataforma pel Soterrament de les Vies de Alfafar, su portavoz Encarna expresaba hace unos días el cansancio de los vecinos ante la reiteración de las incidencias.

El paso a nivel de Alfafar, uno de los pocos que aún permanecen activos en pleno casco urbano dentro del área metropolitana de València, soporta un intenso tráfico ferroviario y rodado. Por él circulan a diario centenares de trenes de Cercanías y decenas de vehículos, lo que agrava los riesgos cada vez que se produce un fallo técnico.