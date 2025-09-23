Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bartolomé Nofuentes. Ayuntamiento.

Nofuentes dimite como concejal de Quart tras perder la confianza de la alcaldesa y asegura que prioriza su agenda europea

El edil socialista abandona el consistorio tras 26 años en medio de un relevo forzado: el Ayuntamiento confirma que había sido apartado de sus competencias, mientras él insiste en que su marcha estaba planificada para dedicarse a Bruselas

Nacho Roca

Quart de Poblet

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:15

Bartolomé Nofuentes ha presentado su dimisión como concejal de Quart de Poblet tras 26 años de servicio en el consistorio. El histórico dirigente socialista asegura que abandona la política local para centrarse en sus responsabilidades europeas, pero su salida llega en un contexto de evidente pérdida de confianza por parte de la alcaldesa, Cristina Mora.

El distanciamiento entre ambos se aceleró en los últimos días. El 16 de septiembre Nofuentes fue apartado de la Junta de Gobierno, el 18 perdió la tenencia de alcaldía y el lunes 22 se le retiraron las competencias de Urbanismo, una de las áreas más relevantes que gestionaba. Desde el Ayuntamiento confirman que «todo responde a una pérdida de confianza» y señalan que la alcaldesa se enteró de la renuncia por la prensa, no por el propio edil.

En conversación con este diario, Nofuentes defiende que su decisión estaba tomada desde hacía meses y no responde a los desencuentros con Mora. «Es priorizar mi agenda europea y dejar definitivamente la agenda municipal. Ya llevaba tiempo queriendo hacerlo, porque es lo que más me gusta trabajar. Con el equipo de gobierno encarrilado después de dos años, este era el momento oportuno de intensificar todavía más mi labor en Europa», explica.

El concejal añade que su objetivo es «hacer que el tejido valenciano, las instituciones y los consorcios puedan financiarse mejor con recursos europeos», un ámbito en el que quiere concentrar todos sus esfuerzos.

Las tensiones con la alcaldesa, sin embargo, venían de antes. El detonante fue el pleno en el que Nofuentes abandonó la sesión para no votar la liberación del concejal Ignacio Rabanaque, mano derecha de Mora. A partir de ahí, la regidora fue apartándole progresivamente de responsabilidades hasta dejarle sin áreas de gobierno.

El equipo de gobierno tenía previsto ratificar en el pleno del próximo martes todos estos cambios, pero Nofuentes se ha adelantado y ha presentado ya su dimisión. Su marcha deja abierto un nuevo escenario en el PSOE de Quart, con la necesidad de reorganizar el ejecutivo y de redefinir el liderazgo tras más de dos décadas de protagonismo político de Bartolomé Nofuentes.

