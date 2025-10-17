Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Canal y huerta en Moncada. LP

Moncada firma un acuerdo para detectar y sancionar construcciones ilegales en la huerta

El pacto con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio permite abrir el primer expediente para restaurar la legalidad urbanística

P. M.

VALENCIA

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:56

El Ayuntamiento de Moncada, a través de la concejalía de Urbanismo y Disciplina Urbanística, sigue avanzando en su compromiso con la preservación y la defensa del entorno agrícola del municipio. Tras adherirse a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), ​​se ha iniciado una colaboración entre ambas entidades en la actuación y detección de construcciones ilegales en suelo de huerta.

La adhesión a la AVPT permite al Ayuntamiento actuar con mayor eficacia y coordinación frente a las infracciones urbanísticas, reforzando así la capacidad institucional para proteger el territorio y garantizar que la huerta se mantenga como espacio productivo, sostenible y de valor medioambiental.

Este trabajo, que comenzó hace un año, está dando sus frutos. Muestra es que la AVPT ha notificado al Consistorio la primera resolución de iniciación de la restauración de la legalidad urbanística de la huerta, actuando así sobre una construcción ilegal en la huerta de Moncada.

El concejal de Urbanismo, Pep Esplà, ha destacado la relevancia de esta colaboración: «La huerta de Montcada es uno de los espacios más valiosos de nuestro patrimonio natural y cultural. Protegerla no sólo significa cumplir la ley, sino también preservar nuestra identidad y el equilibrio ambiental de nuestro municipio.»

El Ayuntamiento de Montcada reitera su compromiso con la protección del territorio y el desarrollo sostenible, colaborando estrechamente con las instituciones autonómicas para asegurar el buen cumplimiento de la normativa y la conservación del entorno agrícola.

