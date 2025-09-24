Moncada celebra el viernes el pleno para reprobar al concejal Martín Pérez La oposición fuerza una sesión donde pedirán la dimisión del edil y que se investigue el incidente con unos jóvenes en las fiestas de la localidad

Paco Moreno Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:20 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Moncada celebrará un pleno extraordinario el próximo viernes día 26 para votar la reprobación del concejal Martín Pérez, delegado de Seguridad Ciudadana, Deportes y Fiestas entre otras competencias, además de la solicitud de los grupos de la oposición de que dimita de todos sus cargos.

Así consta en la resolución firmada por la alcaldesa Amparo Orts, pareja del afectado y que, al menos de momento, lo mantiene en todos sus cargos. El motivo del pleno es un incidente ocurrido el pasado día 7, en un concierto al aire libre con motivo de las fiestas de la localidad, donde Pérez se vio implicado en una algarada con un grupo de jóvenes, como se puede observar en varios vídeos ya difundidos.

A partir de ahí son todo versiones. La del concejal de Seguridad Ciudadana es que no se enfrentó a los jóvenes, no lo ha reconocido, mientras que los grupos de la oposición sostienen que sí y que el motivo fue que lanzaban insultos contra Pedro Sánchez.

Uno de los vídeos muestra a Pérez saltando desde el escenario hacia el público. Una de las primeras versiones que salió a favor del concejal socialista es que intentó mediar entre dos grupos que se enfrentaban con insultos a Sánchez y Mazón, aunque en una de las imágenes se ve a otra persona que lo agarra para contener al edil.

En el orden del día se indica la reprobación por lo ocurrido esa madrugada, además de la «solicitud expresa de dimisión de todos los cargos públicos y representativos que actualmente ostenta». Además de los citados, también es delegado de Mantenimiento y de Brigada de Obras.

También se reclama la constitución de una comisión informativa para el esclarecimiento de todo lo ocurrido, junto con la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía. La Guardia Civil abrió diligencias de investigación de oficio, mientras que el grupo popular lo puso también en conocimiento del Ministerio Público.

La reprobación de Pérez depende de los votos de Compromís, socio de gobierno del PSPV en el Ayuntamiento de Moncada. La oposición está formada por PP, Vox y Ciudadanos. La formación valencianista emitió un comunicado breve, sin ninguna acusación ni petición concreta tras el incidente, donde se limitaba a decir: «Desde Compromis Moncada, condenamos los hechos ocurridos en el MontcaDance y nos reafirmamos en la defensa de la tolerancia, la buena convivencia y la resolución pacífica de los conflictos», se indicaba, tras lo que se indicaba que se «desmarcaban» de cualquier acción violenta, sin precisar más.