Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un muerto al chocar una moto contra un coche en Almàssera
El edil de Ciudadanos en la inauguración de la piscina. LP

Moncada asegura que la piscina cumple los estándares

El equipo de gobierno critica la «incoherencia» de Ciudadanos ya que defendió la concesión a 40 años de este servicio

A. T.

Alzira

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:47

El equipo de gobierno de Moncada ha cargado contra el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, tras sus declaraciones sobre el supuesto mal estado de la piscina municipal de verano. La alcaldesa, Amparo Orts, considera que el edil «prefiere el espectáculo en redes sociales a trabajar por la ciudad» y le reprocha su falta de coherencia política.

«Resulta contradictorio que quien impulsó y defendió una concesión a 40 años hoy pretenda trasladar a la ciudadanía una imagen catastrofista del servicio municipal de piscina de verano. Pedimos rigor y coherencia: la crítica es legítima, la desinformación no», afirmó Orts.

La alcaldesa quiso recordar la responsabilidad directa de Gimeno en la adjudicación de la piscina cubierta en 2009. «En aquel pleno, el señor Gimeno defendió con entusiasmo una concesión de 40 años a la empresa Secopsa, con un canon superior a 20 millones de euros y 6,7 millones en obras. Ya entonces se advirtió de que esa decisión hipotecaba a Moncada durante cuatro décadas. Hoy seguimos pagando las consecuencias de aquel error, y es él quien menos autoridad moral tiene para hablar de gestión deportiva».

Respecto a las críticas al estado de la piscina, el concejal de Deportes, Martín Pérez, indicó que, tras las quejas difundidas, se contactó con la empresa concesionaria del CDM (Centro Deportivo Moncada) y se solicitó que se cumplan en todo momento los estándares necesarios para el baño establecidos por la Conselleria de Sanidad.

«Es paradójico escuchar al señor Gimeno quejarse de la falta de inversión en la piscina de verano, cuando fue precisamente su gestión la que nos condenó a pagar una factura mensual de 37.000 euros por la concesión de la piscina cubierta. Esa factura la firma cada mes esta concejalía, que asume las consecuencias de la ineptitud del señor Jesús Gimeno», añadió Pérez.

El regidor recalcó que «lo más grave de la actitud del señor Gimeno no son sus críticas, sino los rumores infundados y las mentiras que lanza de forma irresponsable. Todo esto responde a una agenda política basada en la crispación y en la perversión tendenciosa de la información, que nada aporta al bienestar de los vecinos de Moncada».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  4. 4 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  5. 5 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  6. 6 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado
  7. 7 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
  8. 8

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  9. 9

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  10. 10

    Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Moncada asegura que la piscina cumple los estándares

Moncada asegura que la piscina cumple los estándares