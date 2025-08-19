Malestar vecinal por el deterioro de la piscina olímpica municipal de Moncada

Nacho Roca Moncada Martes, 19 de agosto 2025, 17:13 Comenta Compartir

La falta de mantenimiento y la degradación condiciona la imagen de los bañistas en la piscina de Moncada, que describen un panorama de baldosas sueltas y rotas, piezas de gresite saltadas, especialmente en la lámina de agua infantil, óxidos visibles, vestuarios deteriorados y una limpieza insuficiente tanto en duchas como en zonas comunes. A ello se añade, según relatan, un tono verdoso del agua en determinados momentos y un olor a cloro que, lejos de tranquilizar, alimenta la sospecha de tratamientos de choque para corregir episodios previos de turbidez.

Miguel, usuario habitual, explica que «la piscina está dejada. Hay gresites sueltos, el césped descuidado y el agua no parece limpia. Hoy se ve algo mejor porque han metido cloro, pero el fin de semana estaba verdosa». «Es una pena. Siendo una piscina olímpica, acabas yéndote fuera porque aquí no puedes disfrutar como antes», declara.

En los vestuarios, los vecinos describen cerraduras rotas, bancos con patas oxidadas y aseos fuera de servicio desde hace tiempo. Los accesos y pasillos presentan setos sin podar que invaden el paso y zonas ajardinadas sin cuidar, lo que contribuye a una impresión general de abandono. «El mantenimiento es muy deficiente y se nota en todo», apunta otra usuaria, Elena. «Las duchas y los vestuarios no están como deberían; te da reparo entrar descalza».

La presión vecinal ha encontrado eco en el grupo municipal Ciudadanos, que ha recogido el malestar y ha elevado públicamente la queja. Su portavoz, Jesús Gimeno, sostiene que el deterioro es generalizado y que el mantenimiento «es inexistente desde hace años», con especial mención al estado de vestuarios, accesos, césped y elementos metálicos con óxido. Según explica, han solicitado por registro los análisis sanitarios del agua, los registros de control, así como la acreditación del personal de socorrismo, y critican que en el presupuesto de 2025 no se haya consignado inversión para reformas de la instalación. «Cada vez viene menos gente y la sensación es de abandono», afirma.

Entre las denuncias más graves, Ciudadanos Moncada destaca el testimonio de un vecino que asegura haber visto dos ratas muertas en la piscina grande durante el horario de apertura, así como una gran cantidad de suciedad flotando por falta de mantenimiento. Gimeno ha añadido que «también nos preocupa seriamente la información de que no todos los socorristas están titulados, lo que supone un riesgo inaceptable para la seguridad de los usuarios».

Los bañistas reclaman actuaciones inmediatas: revisión urgente de la piscina infantil para eliminar riesgos de corte, plan de choque de limpieza en vestuarios y duchas, poda y adecentamiento de zonas verdes y pasillos, reparación de cerraduras y mobiliario, y una auditoría de los protocolos de tratamiento del agua y de la documentación del personal de salvamento. «No pedimos lujos, pedimos seguridad e higiene», sintetiza Miguel.

Temas

Piscinas

Moncada