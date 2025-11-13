Mislata somete a votación popular el diseño de tres calles en el barrio del Quint Los vecinos podrán elegir entre dos propuestas que reparten de manera distinta el arbolado, el espacio de las aceras y las plaza de aparcamiento

Paco Moreno Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

Mislata retomará este viernes una costumbre poco usual en los Ayuntamientos, como es poner a votación popular dos propuestas para la reurbanización de calles, en este caso tres en el popular barrio del Quint, una de las zonas más humildes del municipio donde se desarrollarán obras de remodelación los próximos años. La elegida será vinculante para el proyecto de ejecución, dijeron fuentes municipales.

Se trata de la reforma integral de las calles Quint, Pizarro y Castilla. La única condición es ser residente en el barrio, lo que deberá acreditarse con el carnet de identidad. La actuación plantea soluciones que priorizan la movilidad peatonal y la accesibilidad universal mediante el ensanchamiento de aceras, la reorganización de los itinerarios peatonales y la mejora de las condiciones de seguridad vial.

Desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, en un stand colocado en la plaza País Valenciano, donde también se desarrollará la iniciativa conocida como Alcalde de Barrio, en la que durante unas horas el alcalde Carlos Fernández Bielsa atenderá las peticiones de los vecinos.

Para las tres calles habrá dos alternativas. Las mismas fuentes precisaron que la elección no podrá cambiar en algunas de las tres calles, sino que deberá elegirse el mismo diseño para las tres, uno u otro. Las dos propuestas se expondrán en caballetes para que puedan ser examinadas y se diferenciarán en el espacio para los peatones, las plazas de aparcamiento o el arbolado previsto, entre otros.

«Las dos propuestas comparten un objetivo: poner a las personas en el centro de la planificación urbanística del barrio. Ambas ampliarán aceras, incorporarán nuevo arbolado y mejoran el mobiliario urbano para crear espacios accesibles, verdes, y seguros», señalaron desde el Ayuntamiento. En todos los casos buscan «generar entornos de tránsito más confortables, especialmente para personas mayores, familias y usuarios con movilidad reducida», precisaron.

El arbolado y la creación de áreas de sombra y descanso es algo a lo que se da mucha importancia en los proyectos. «La participación ciudadana constituye un elemento esencial del proceso. Las aportaciones vecinales serán determinantes para definir las soluciones y orientar el diseño de unas calles que respondan a las expectativas y necesidades de la población», comentaron.

Así, la votación determinará tanto la planta viaria de las tres calles como el mismo diseño de la zona. Mislata tiene una de las densidades de población más altas de España, dado que la superficie es de poco más de dos kilómetros cuadrados para un padrón que supera los 44.000 vecinos. De ahí la importancia del diseño de sus espacios públicos y poder facilitar la máxima superficie a los viandantes y a las zonas de descanso y ocio frente al tráfico de vehículos.