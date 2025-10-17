Mislata, el motor solidario de la comarca tras la dana

Mislata, con una población de 46.153 habitantes y una superficie de 2,3 kilómetros cuadrados, logró esquivar los peores efectos de la dana del ... 29 de octubre de 2024. Su ubicación geográfica, atravesada por el cauce del Plan Sur, actuó como barrera natural ante las aguas torrenciales que devastaron buena parte de la comarca de L'Horta Sud. Sin embargo, la ciudad asumió un papel esencial durante la emergencia. En menos de veinticuatro horas, el pabellón de El Quint se transformó en un gran centro logístico de ayuda humanitaria, coordinado por el Ayuntamiento con la implicación de todas las áreas municipales, la empresa pública de servicios y cientos de vecinos y vecinas.

Por este espacio pasaron miles de vehículos y centenares de voluntarios. Se recogieron y distribuyeron más de 500 toneladas de ayuda, con una media de 300 personas trabajando a diario en tareas de clasificación y carga. Agua, alimentos, medicamentos, productos de higiene, ropa, comida para mascotas y material específico para personas celíacas salían desde Mislata hacia los municipios más golpeados, como Catarroja, Sedaví, Alfafar, Paiporta o Picanya. El pabellón también sirvió como refugio provisional para más de cincuenta familias que lo habían perdido todo, como alojamiento para voluntarios y como base temporal de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, recordaba que «más allá de las cifras, lo que define aquellos días es el alma de la solidaridad». Mislata se convirtió en el centro de recepción y distribución más grande de toda la comarca, un espacio de esperanza para miles de personas que no tenían acceso a agua potable, comunicaciones ni a los alimentos más esenciales.

Aunque la dana no afectó gravemente al núcleo urbano principal, sí provocó daños en el barrio de la Avenida de la Paz, en la red de alcantarillado y en distintas infraestructuras municipales. Se registraron desperfectos en calles y accesos, en el cementerio municipal y en equipamientos públicos como el propio pabellón de El Quint, que sufrió deterioros tras su uso intensivo como centro logístico. También resultaron afectados parques y jardines, como el de Santo Domingo de Guzmán, en la zona limítrofe con Xirivella, además del alumbrado público, los contenedores subterráneos y parte del mobiliario urbano. Los daños en infraestructuras municipales se han valorado en cerca de 7,2 millones de euros.

El municipio cuenta con ayudas del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana para afrontar la recuperación. Con motivo del primer aniversario, el Ayuntamiento ha presentado la Agenda Urbana de la Reconstrucción, un proyecto subvencionado por el Estado que servirá como hoja de ruta para fortalecer la ciudad frente a los retos climáticos. Esta iniciativa busca implicar a la ciudadanía mediante talleres y encuentros participativos con asociaciones, jóvenes, personas mayores y colectivos vecinales para definir la Mislata del futuro, una ciudad más humana y más segura.

La Generalitat, por su parte, ha mejorado la conexión metropolitana con el refuerzo del transporte público. Tras las inundaciones se pusieron en marcha nuevos servicios de autobús, como el trayecto Manises-València, y se ampliaron las líneas del corredor metropolitano CV-106. Este sistema, gestionado por la concesionaria Fernanbus, conecta Mislata con municipios como Alaquàs, Aldaia, Torrent o Xirivella, y ha incrementado la oferta de viajes en más de un 40 por ciento. Las mejoras en la movilidad forman parte de una estrategia común para reforzar la comarca frente a futuras emergencias.

