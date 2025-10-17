Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Plaza de Alaquàs. LP

Mislata, el motor solidario de la comarca tras la dana

La dana no afectó gravemente al núcleo poblacional de Mislata, sí causó incidencias reseñables en el barrio de la Avenida de la Paz, en la red de alcantarillado y en diversas infraestructuras municipales

Nacho Roca

Mislata

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Mislata, con una población de 46.153 habitantes y una superficie de 2,3 kilómetros cuadrados, logró esquivar los peores efectos de la dana del ... 29 de octubre de 2024. Su ubicación geográfica, atravesada por el cauce del Plan Sur, actuó como barrera natural ante las aguas torrenciales que devastaron buena parte de la comarca de L'Horta Sud. Sin embargo, la ciudad asumió un papel esencial durante la emergencia. En menos de veinticuatro horas, el pabellón de El Quint se transformó en un gran centro logístico de ayuda humanitaria, coordinado por el Ayuntamiento con la implicación de todas las áreas municipales, la empresa pública de servicios y cientos de vecinos y vecinas.

