Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Alzira
Operario fumiga un imbornal en Mislata. LP

Mislata intensifica la fumigación contra mosquitos tras el repunte por las lluvias.

La cercanía al parque de Cabecera y el parque del Turia favorece las plagas de insectos

P. M.

VALENCIA

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:22

Actualmente se están realizando tratamientos contra el mosquito adulto en la red de imbornales de Mislata mediante pulverización manual y el uso de productos autorizados, según informó el Ayuntamienoto este jueves.

Además, ayer continuaron los tratamientos adulticidas en todo el casco urbano —especialmente en las zonas con mayor vegetación— mediante un cañón nebulizador a presión.

En los últimos días se ha detectado la presencia de nubes de mosquitos en algunas zonas de Mislata. Este fenómeno no responde a una falta de control, sino a las condiciones meteorológicas recientes: las lluvias intensas seguidas de días secos y calurosos han creado el entorno perfecto para su proliferación.

La cercanía de Mislata al Parque Fluvial del Turia y al Parque de Cabecera también favorece la llegada de estos insectos, que se desplazan fácilmente con el viento y están afectando a varios municipios del entorno, no solo a Mislata.

A través de la empresa encargada del control de plagas, el Ayuntamiento está reforzando la fumigación y monitorizando de forma continua la evolución del problema para minimizar las molestias a la ciudadanía. En caso de molestia, se recomienda no acudir a las zonas de afectación.

