El mercado de Sedaví impulsa la recuperación del comercio local tras la dana

Situado en la calle 9 d'Octubre, el Mercado Municipal de Sedaví ofrecía venta de productos frescos y encurtidos. La barrancada del pasado 29 de ... octubre afectó a los negocios que acogía, pero su rápida rehabilitación, ha favorecido la apertura de nuevos negocios en su interior.

El Mercado Municipal fue uno de los primeros objetivos en habilitar para volver a dar servicio a la ciudadanía. Su puesta en marcha fue relativamente rápida, «porque se reparó de urgencia, se recuperó rápidamente para que el comercio interior pudiera funcionar, así que e incluso se ofrecieron puestos que había vacíos gratuitamente para que continuaran trabajando», explica el alcalde José Cabanes.

Y abrió el interior con los puestos habituales más otros negocios afectados en sus locales, como la mercería de María José Ruiz. Su establecimiento quedó ahogado por el barro «hasta el techo, y estoy muy contenta y me ha ayudado muchísimo estar en el mercado, por lo menos para intentar poder pagar todo lo que tenía yo pendiente por pagar», explica la María José. «En un principio estoy arreglando la tienda. Falta pintar, montar máquinas, porque también hacía arreglos. Mi idea es volver, pero también me gustaría tener el puesto como un segundo punto de venta, porque es una mercería, pero también tengo regalos y lencería», cuenta la mercera.

Un caso parecido es de una pescadería de Benetússer que con diez años de antigüedad y tras perder todo se instaló en el mercado de Sedaví y ahora mantendrá el puesto. «Teníamos que comprar todo de nuevo, congeladores, básculas… todo y venirnos aquí nos ha ayudado a arrancar», explica Álex Cortés. «Aportamos la calidad del producto. Todos los días se vende el pescado fresco y al día siguiente se vuelve a reponer fresco del día. Fresco del día. Y eso se nota y más en Sedaví, donde hasta ahora no tenía pescadería», relata Elisa Gómez, esposa del pescadero.

También Raquel, con su frutería arrasada decidió reabrir en el mercado. «Tenía una tienda de frutas y verduras. Pero como me afectó tanto la casa como el negocio, me volví loca. Pero entre todos me ayudaron a animarme y me metí y me quedo aquí porque estoy muy contenta».

Tres ejemplos que marcan la revitalización del mercado, con otros negocios como el «el horno que se instaló de urgencia en el mercado y pudo poner el servicio de pan. Ya ha abierto sus instalaciones y ya está en sus instalaciones», también como modelo que ha ayudado a levantar de nuevo las persianas de los comercios desde el mercado. El mercadillo exterior se celebra todos los miércoles y sábados, entre las calles 9 d'Octubre, Mestre Benages y Garcia Sanchis y tiene carácter de venta generalista, y se abrió «cuando las eran seguras, revisadas todas las casas de alrededor, y se obtuvieron los informes de seguridad pertinentes», explica el alcalde, José Cabanes.

Y con esta revitalización, los comercios de siempre han acogido a los nuevos negocios. «Da más ambiente. Antes éramos tres negocios, la carnicería, la charcutería y nosotras. O sea, que hay un poquito más de vida», celebra Merche López, la propietaria del bar El Mercat. «Dentro del mercado hubo menos daño, porque estaba un poco más refugiado, pero vamos, el agua llegó como casi un metro, y tuvimos que limpiar, reparar y volver a reponer el congelador, la vajilla… pero desde el 22 de diciembre estamos en marcha», resume Merche, en un escenario que como ella explica «es más de mercado».

El mercado municipal de Sedaví fue reformado en 2023 con obras de mejora con el saneamiento y pintado de la fachada y la estructura interior. El edificio se vio afectado por la barrancada del pasado 29 de octubre, así como los negocios que acogía, convirtiéndose en un motor de recuperación tras darle una nueva vida.