Melody será la diva de las fiestas de Catarroja La representante de Eurovisión dará un concierto gratuito en el aparcamiento del estadio municipal

A. Talavera Alzira Lunes, 18 de agosto 2025, 15:07

La representante de España en el Festival de Eurovisión de este año será la cabeza de cartel de las fiestas mayores de Catarroja. Melody actuará el domingo 28 de septiembre a las 23.30 horas en el aparcamiento del Mundial 82. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Melody ofrecerá un espectáculo enmarcado en su gira 'Esa Diva Tour' que incluirá tanto temas de su nuevo álbum como algunos de sus éxitos más reconocidos.

Además, las fiests de Catarroja contarán con la participación de otros artistas como el grupo de Ontinyent Auxili, la joven cantante de Algemesí Naina y el grupo local Apolo. Estos músicos actuarán el sábado 27 de septiembre a las 23:00 horas en el mismo recinto, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del talento joven.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado la relevancia de esta programación musical: «Hemos diseñado unas fiestas pensando en todos los públicos. Melody es una artista que conecta con la familia al completo. Además, nuestra apuesta por los músicos valencianos, en especial por Apolo, busca poner en valor el talento de nuestra cantera».

Estas son las primeras pinceladas de una amplia programación festival que incluye actividades muy variadas. Y, como no puede ser de otra manera, las Fiestas Mayores de Catarroja estarán marcadas por una rica oferta cultural y gastronómica.

Entre los eventos más esperados se encuentran la LIII edición del Concurso de allipebre y la tradicional Siega del Arroz, así como los actos festivos de Moros y Cristianos que llenarán las calles del municipio de tradición y «germanor».

Otra novedad que destaca este año es la recuperación de dos piezas fundamentales del patrimonio festivo local: el anda de Sant Miquel y la tradicional Carxofa. Ambas serán exhibidas nuevamente gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Temas

Eurovisión

Melody

Catarroja