Massanassa multará a los vehículos mal aparcados

La Policía Local de Massanassa comenzará a multar a los vehículos mal aparcados en la vía pública a partir de este miércoles, según han anunciado fuentes municipales. La medida busca recuperar la normalidad en el uso de las vías públicas y preservar el espacio peatonal que se habilitó de forma excepcional tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

El Ayuntamiento explica que la normativa limita el estacionamiento sobre las aceras y dentro de parques y zonas de juego infantiles «para favorecer la movilidad de las personas con movilidad reducida o con carritos de bebé», ha señalado el alcalde, Paco Comes. El alcalde ha subrayado además la necesidad de que «los parques y las zonas de juegos infantiles vuelvan a estar libres de vehículos».

La decisión ha provocado rechazo entre parte de la población, que recuerda que muchos garajes y espacios privados aún no están recuperados tras la barrancada y piden que se prolongue la permisividad. Vecinos argumentan que, mientras no estén disponibles las plazas subterráneas o los garajes comunitarios, «no hay sitio para aparcar y cada uno estaciona donde puede». En este sentido, el Ayuntamiento ha publicado comunicados sobre la situación de los garajes y las alternativas temporales mientras se completa la reconstrucción.

En las semanas posteriores a la dana se permitió provisionalmente el aparcamiento sobre aceras y en parques como medida de urgencia. Además, en la última alerta relacionada con las lluvias y el riesgo de nuevas crecidas se detectaron vehículos estacionados en rotondas o incluso sobre el puente en busca de mayor altura.

Para facilitar la adaptación, el alcalde ha propuesto dos alternativas de aparcamiento, como es «aparcar a la entrada de la localidad junto al polideportivo o en la zona habilitada en Sant Pere», ha explicado Comes. El Consistorio recuerda la existencia de estos espacios y anima a la población a usarlos para evitar sanciones y mejorar la circulación y la accesibilidad en el casco urbano.

Desde el Ayuntamiento argumentan que «es un peligro que los coches estén aparcados encima de la acera porque dificulta la movilidad» y que la medida pretende compatibilizar la recuperación del pueblo con la seguridad y los derechos de los peatones. Por su parte, el vecindario pide más empatía y que las medidas vayan acompañadas de soluciones de aparcamiento temporal hasta que los garajes y plazas dañadas estén operativas.

