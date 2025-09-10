Massanassa impulsa la iniciativa «Familias en positivo» El Ayuntamiento acoge talleres para fomentar la parentalidad positiva

El Ayuntamiento de Massanassa lanza el proyecto «Familias en Positivo» para ofrecer talleres de acompañamiento que tienen como objetivo fomentar la parentalidad positiva en familias con hijas e hijos entre 0 y 3 años, así como en familias con mujeres embarazadas.

En ellos se abordarán aspectos importantes de la crianza con profesionales especialistas (matronas, pediatras, enfermeras, psicólogas y psicoterapeutas), como son: las necesidades básicas de la infancia de 0 a 3 años, el desarrollo evolutivo, la alimentación y el sueño infantil, el vínculo afectivo, la estimulación física y el juego, los hábitos y rutinas desde el nacimiento, así como los límites, normas y manejo de las «rabietas».

El inicio de esta iniciativa estaba previsto en noviembre del año pasado, siendo su sesión inaugural a pocos días del suceso de la dana. Así, desde los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Massanassa se retoma esta actividad que tendrá lugar del 18 de septiembre -con la presentación del programa y sesión inaugural- al 13 de noviembre con un ciclo de 8 talleres cada jueves de 17:30h a 19:00h en el propio Centro de Servicios Sociales, ubicado en calle Mayor, 15.

Además de contar con carácter gratuito, cada sesión contará con servicio de ludoteca y mesa de café/refrescos para las familias participantes.

«Familias en Positivo» nace con la idea de cumplir los siguientes objetivos:

• Facilitar a las familias estrategias personales, emocionales y educativas que les permitan implicarse en la construcción de una dinámica de convivencia familiar y en el desarrollo de modelos parentales adecuados.

• Promover conocimientos, actitudes y habilidades para la crianza de los y las menores, partiendo de sus vivencias, experiencias e ideas.

• Posibilitar la cohesión de las familias, el personal educador y el personal sanitario en el proceso de su aprendizaje.

• Favorecer la creación de redes de apoyo entre las personas que participan en los talleres.

Según Unicef, la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de madres y padres fundamentado en el interés superior de sus hijas e hijos, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan su pleno desarrollo.

El periodo entre 0 y 3 años es clave en el desarrollo infantil, puesto que es cuando se estructuran las bases fundamentales de la persona, es decir, el lenguaje, las habilidades sociales, las capacidades cognitivas y el desarrollo emocional y psíquico.

En consecuencia, resulta necesario ofrecer un apoyo adecuado a las familias para que puedan crear un entorno de crianza positivo y estimulante en los primeros años de vida de sus niñas y niños que influirán en su salud y bienestar para toda la vida.

Esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Massanassa es gratuita para familias con hijas e hijos con edades de 0 a 3 años, así como para familias con mujeres embarazadas.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: https://bit.ly/familiasenpositivo

Para mayor información y contacto, se podrá establecer a través del correo electrónico benestar.tecnic2@massanassa.es o el teléfono 961250787.

