Massanassa desemboza un colector que vierte sus aguas al Poyo Los operarios municipales retiran la tierra de esta conducción para facilitar el flujo en caso de lluvias

A. Talavera Alzira Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:34

Massanassa continúa realizando labores de recuperación en sus calles para eliminar los daños que causó la dana. Además de trabajar en la reconstrucción de algunas vías, la Brigada Municipal realizó recientemente el desahogo de un colector situado en el parking de Sant Pere. Esta tubería desemboca directamente en el barranco del Poyo.

Una actuación fundamental para garantizar el correcto flujo del agua y prevenir posibles incidencias en episodios de lluvia intensa.

Por otra parte, la brigada de Massanassa continúa con las actuaciones de mejora en varios puntos del municipio. Se están realizando trabajos en las calles Joanot Martorell, 9 de Octubre y Marqués de dos Aigües, con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de las vías.

La biblioteca municipal también está siendo rehabilitada y para ello se cuenta con la colaboración de Ikea. La empresa ha donado mobiliario que ha servido para modificar el espacio y mejorar la disposición. Estos cambios se suman a la nueva pintura y reparaciones que se han realizado en los últimos meses. La empresa sueca de muebles también donará material para adecuar el Espai Jove a partir de septiembre.