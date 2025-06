Massanassa calienta motores para las fiestas de San Juan

Paco Moreno Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 09:20 Comenta Compartir

Massanassa se prepara para vivir las Fiestas de San Juan, sus fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Vida que tendrán lugar del 13 al 24 de junio con diversas actividades y eventos dirigidos a todos los públicos. La programación iniciará el viernes 13 de junio en la Plaza Escoles Velles a las 21:00h con la exaltación de las Falleras Mayores 2026. Y a las 22:00h, se inaugurarán las carpas festivas ubicadas en la misma plaza.

La presentación de las Fiestas de San Juan será el sábado 14 de junio a las 22:30h en la Plaza Escoles Velles, donde seguidamente el público asistente podrá disfrutar del espectáculo musical «Tributo a Il Divo».

El domingo 15 de junio, a las 19:00h desde la Plaza Escoles Velles, tendrá lugar la procesión del Corpus Christi y, a las 22:00h en la misma plaza, el tradicional concierto de San Juan por la Banda de Música del Centro Instructivo y Musical de Massanassa.

Los días 16, 17, 18 y 19 de junio, la ciudadanía podrá refrescarse con un vaso de horchata con fartones y disfrutar con espectáculos de calle infantiles. Todas las tardes la hora de inicio será a las 18:30h: el lunes 16 junto al casal de la Falla L'Alqueria, el martes 17 en la plaza País Valencià, el miércoles 18 en la plaza Escoles Velles y el jueves 19 en la plaza Parc Camp de Túria, todas ellas contando con la colaboración de las cuatro fallas de Massanassa: L'Alqueria, Jaume I, Poble Massanassa y El Divendres, respectivamente.

Los espectáculos de animación infantil serán: el día 16 «Circ Pilots», de la compañía La Finestra; el 17 «Disco Acqua Show», de la compañía Drac Màgic; el 18 el concierto «Wilfrid Energía Humana»; y el 19 «Eragon», de la compañía Drac Màgic.

El miércoles 18 de junio a las 22:30h tendrá cita «Massanassa Balla», donde los diferentes grupos de la academia de baile Giros de la población, bailarán sus montajes de final de año. El jueves 19 de junio a la misma hora será la cena en homenaje a las personas mayores, acompañada del espectáculo de humo «Señora de la comedia» de la famosa humorista valenciana, Maria Juan.

El viernes 20 de junio será el turno de los playbacks de las cuatro fallas de Massanassa y las filaes de moros y cristianos.

Una de las citas más destacadas de las fiestas mayores de Massanassa es el Desfile de Moros y Cristianos. Este evento será el sábado 21 de junio a las 20:30h, con el desfile de la Filà Cristiana Les Forquetes, la Filà Cristiana El Cid, la Filà Contrabandistes de Massanassa, la Filà Mora Esquadra Roja, la Filà Mora Ibn Al-Abbar y la Filà Mora Manzil Nasr. Todas ellas irán acompañadas por la música del Centro Instructivo y Musical de Massanassa (CIMM), la Sociedad Musical L'Artesana de Catrroja y la Agrupación Musical L'Atropello.

El itinerario será el siguiente: saliendo desde la calle del Calvario, seguirá la Plaza de la Iglesia, Antic Regne de València, Francisco Nácher Pons, Comtes de Trigona, Pi i Margall, Constantí Llombart, Orba y finalizará en la calle de Franscesc de Vinatea.

Para finalizar la jornada del sábado, las 23:30h, siguiendo las tradicionales cenas populares en la plaza de cada día, actuará la Orquesta La Fiesta en Plaza Escoles Velles.

La Cabalgata de San Juan se dará cita el domingo 22 de junio a las 19:00h, encabezada por los Gegants i Cabuts y el Carro de la Murta de la Penya El Carro. En ella participarán todas las entidades sociales y festivas de la población. El itinerario será el habitual. Además, desde el Ayuntamiento de Massanassa se premiará a las personas inscritas en el concurso de comparsas con 600, 300 y 200 euros a las tres mejores comparsas, y dos accésits de 50 euros cada uno. Por la noche, a las 23:30h en la Plaza Escoles Velles, la población podrá disfrutar con el espectáculo musical «Los Roper».

El lunes 23 de junio, a las 20:00h será la ofrenda de flores, la cual seguirá el itinerario habitual. Al finalizar el acto, se ruega a las entidades colaboradoras que no abandonen la plaza porque la Colla de Campaners de la localidad tocará el popular «Repic de la Vespra» en colaboración con la Colla Despertades de Massanassa.

A las 00:00h en la plaza País Valencià, cremà de la hoguera de San Juan con fuegos artificiales y, a las 00:30h, reparto de la parrillada de longanizas y morcilllas para todo el vecindario en colaboración con la Falla Jaume I. Seguidamente, discomóbil.

El martes 24 de junio, día de San Juan, Massanassa despertará en su día en honor al Santísimo Cristo de la Vida con la Colla Despertades a partir de las 08:00h, acompañados por dulzaineros. A las 12:00h, se celebrará la Misa en su honor en la Iglesia de San Pedro y, seguidamente a las 14:15h, se disparará la «traca correguda» desde la plaza de la Iglesia hasta la Avenida Josep Alba i Alba donde, a continuación, la pirotecnia Europlà realizará un Salve de Honor de 21 salvas con bandera negra en homenaje a las víctimas de la DANA en Massanassa y, seguidamente, lanzará una mascletà.

Por la tarde, a las 20:00h, la Penya El Carro hará la enramada de la murta por las calles del itinerario habitual de la procesión, y a las 21:00h dará comienzo la procesión al Santísimo Cristo de la Vida, con la participación de entidades y cofradías acompañadas con sus andas correspondientes. Una emotiva procesión que finaliza con fuegos artificiales una vez entra el Cristo en la plaza, donde los costaleros lo ruedan dándole reverencia antes de su entrada a la Iglesia de San Pedro y el canto religioso en su honor.

«La dana nos ha golpeado con dureza, hemos vivido momentos muy difíciles, pero las Fiestas de San Juan son una festividad que nos llama a seguir adelante. Porque celebrarlas no es olvidar, es un momento de reencuentro y de aprecio por nuestro pueblo y por nuestras tradiciones. Aunque serán unas fiestas diferentes y con actos reducidos, no pierden la esencia de eventos como la cabalgata, los moros y cristianos, las tardes de horchata y fartones en colaboración con las fallas, la ofrenda, la mascletà, la procesión en honor al Santísimo Cristo de la Vida…», expresa el alcalde, Paco Comes.

«Con su final, podremos deleitarnos de la 28ª edición del Festival Internacional Música i Festa de Massanassa, con reconocidos artistas del jazz, del piano y quinteto de cuerda, bienvenidos a la música para niños y niñas, y el día de los coros», añade el alcalde.

Esta edición sigue a las Fiestas de San Juan, y tendrá lugar del 25 al 28 de junio en la localidad. «Bienvenidos a la Música» para niños y niñas, tendrá lugar el 25 de junio a las 19:30h con la actuación de la Jove Big Band Sedajazz. El jueves 26 de junio a las 23:00h en los Jardines de la Sociedad La Terreta, el concierto de piano «Vivaldiana», con Christoph Soldan y Quinteto de cuerda a cargo de los solistas de cambra de Silèsia, Katowice. El viernes 27 de junio, noche de Jazz con Bolling Quartet (trompeta, piano, contrabajo y batería). Y, el sábado 28 de junio, Día de los Coros a las 19:30h en la Iglesia de San Pedro, con la actuación del Orfeón Polifónico de Massanassa.