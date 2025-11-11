Manises convertirá el antiguo Sensey en un centro juvenil abierto, moderno y sostenible El edificio, situado en la plaza Vicente Barberá, será completamente rehabilitado para acoger actividades culturales, sociales y formativas destinadas a la juventud del municipio

Nacho Roca Manises Martes, 11 de noviembre 2025, 10:32

El Ayuntamiento de Manises ha presentado el proyecto de reforma integral del antiguo edificio Sensey, en la plaza Vicente Barberá, con el objetivo de transformarlo en un nuevo espacio de referencia para la juventud del municipio. La actuación permitirá recuperar un inmueble en desuso y convertirlo en un centro moderno, accesible y sostenible destinado a actividades culturales, sociales y formativas.

El concejal de Urbanismo, Guillermo Martínez, ha destacado que esta iniciativa «dará una nueva vida a un edificio en ruinas, convirtiéndolo en un centro juvenil que refuerza el compromiso que adquirimos con la juventud de Manises tras la aprobación del Plan Joven en la pasada legislatura». Según ha explicado, el nuevo equipamiento contará con dos grandes salas polivalentes y un patio interior que facilitarán la realización de todo tipo de actividades.

Por su parte, la concejala de Juventud, Clara Arnal, ha valorado el proyecto como «un paso decisivo para ofrecer a los jóvenes de Manises un lugar donde reunirse, formarse y desarrollar sus inquietudes en un entorno adaptado a sus necesidades». Arnal ha subrayado que el futuro centro pretende ser «un espacio de participación, creatividad y convivencia hecho por y para los y las jóvenes».

Reforma integral y apertura hacia la plaza

El edificio, de casi 245 metros cuadrados construidos, será objeto de una rehabilitación completa que incluirá la redistribución de espacios interiores, la renovación de todas las instalaciones y la adecuación a las normativas actuales de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad.

El nuevo diseño incorporará dos salas multiusos, un vestíbulo con zona de atención, un despacho de coordinación, almacén, aseos adaptados y un patio interior de más de 85 metros cuadrados, concebido como zona al aire libre para actividades juveniles.

Además, la actuación permitirá abrir el edificio hacia la plaza Vicente Barberá, favoreciendo su integración con el entorno urbano y revitalizando este espacio público. El acceso principal se ubicará en la fachada sur, que se rediseñará para ganar luminosidad y transparencia.

Calendario de obras

Las obras de reforma están previstas para comenzar a lo largo de 2026, una vez completados los trámites administrativos y el proceso de licitación. Con esta intervención, el Ayuntamiento de Manises avanza en su objetivo de dotar a la ciudad de espacios públicos más inclusivos, sostenibles y pensados para la juventud.

