Los lodos extraídos de la Albufera serán reutilizados como material de construcción

Las tareas de dragado en el Port de Catarroja ya han comenzado con la llegada de maquinaria pesada de la Unidad Militar de Emergencias, UME. Esta zona del canal que conecta con la Albufera quedó llena de residuos y lodos arrastrados por la riada y el Ayuntamiento de Catarroja, con medios propios, no podía asumir su limpieza. Por ello, la UME ha iniciado las tareas para retirar los lodos en los laterales de la acequia y así que se pueda recuperar la actividad pesquera y los barcos puedan atravesar esta zona hasta el lago de la Albufera.

Catarroja realiza un dragado en el Port cada dos años de forma ordinaria pero la gran cantidad de lodos que se ha generado por la dana ha provocado que los niveles se incrementen y se necesite una maquinaria muy específica. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha asistido al inicio de estos trabajos y ha resaltado que los lodos extraídos tanto aquí como en otras partes de la Albufera serán reutilizados.

«El CSIC ha venido trabajando todo este tiempo para darle una salida a esta gran cantidad de lodos y gracias a las investigaciones se podrán conseguir baldosas, adoquines y también bordillos para la construcción y la reconstrucción de la provincia de Valencia», señaló Bernabé.

En este sentido, añadió la delegada, el Gobierno de España, está en conversaciones con empresas privadas que se dedican a la construcción para que conozcan esta posibilidad y «puedan recuperar los lodos que tendrá que gestionar la Generalitat a partir de este momento y que se puedan reconvertir lo que servirá para fomentar la economía circular en una situación como la que hemos vivido».

Actualmente la UME está trabajando en la retirada de lodos en las riberas del Port de Catarroja y el Ayuntamiento de la localidad tendrá luego que realizar el dragado de la zona central del canal. Para ello, la alcaldesa, Lorena Silvent, ya ha avanzado que solicitará la ayuda de las administraciones.

«La maquinaria que hay especializada para estos trabajos está ocupada en la parte del lago y por eso hemos pedido a la UME y las fuerzas armadas que nos ayuden con los lateras. Cuando consigamos esa maquinaria, continuaremos estas tareas y el Ayuntamiento solicitará a la Generalitat que nos ayuden porque con fondos propios no podremos afrontar toda esta cantidad de metros cúbicos de lodos», señaló Silvent.

Por otra parte, la delegada del Gobierno explicó la situación del lago de la Albufera tras el golpe de la dana. «El Centro Superior de Investigaciones Científicas ha hecho análisis y seguimiento de las aguas y se ha comprobado que hay gran cantidad de sedimentos en el fondo del lago. Además de algún resto de aguas fecales que no parece que sea preocupante. No hay una afectación de contaminación en las aguas, pero no obstante vamos a analizar también en un campo de cultivo el producto final para asegurar al 100% de que no hay ningún tipo de afectación», añadió Bernabé.

Reparación de ascensores

Catarroja fue uno de los municipios más afectados por la dana y continúa intentando recuperarse. El Ayuntamiento contabiliza más de 800 vecinos qeu siguen en situación crítica, en gran parte, porque no pueden salir de casa al no contar con ascensor en su edificio.

«Hemos solicitado al CECOPI un plan para que hablen con la Asociación de Ascensoristas, para poder agilizar esos trámites, que se movilicen recursos de toda España, de Europa, Les hemos pasado a la Conselleria de Recuperación Económica y Social un listado con las personas que nosotros tenemos detectadas, hemos cruzado datos de las personas más vulnerables para que se prioricen esos ascensores. En el caso de Catarroja, estamos hablando de más de 800 personas que sabemos que están pasando una situación crítica. Por lo tanto, continuaremos peleando y desde el Ayuntamiento, dando voz a esa reclamación», manifestó la alcaldesa de Catarroja.

La gente de Catarroja somos gente luchadora y estamos peleando para seguir hacia adelante con un mensaje de esperanza, la recuperación del comercio, de la industria, poco a poco recuperar los espacios de sociabilización, las zonas de juegos, los parques, los jardines, la vía pública, eso al final hace que vayamos avanzando y poco a poco también las comunidades de propietarios conforme van recibiendo los adelantos, los anticipos del consorcio, pues ya están poniendo en marcha los garajes, los ascensores, así que bueno, estamos en esa fase todavía de emergencia recuperando esta nueva normalidad.