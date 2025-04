La librería Passarella Store de Picanya irá a los Premios Cervantes invitada por la Casa Real

Nacho Roca Picanya Lunes, 7 de abril 2025, 15:15 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

La librería Passarella Store quedó totalmente destrozada por la dana. Sus propietarios, Guillermina y Leonardo, dos argentinos llegados a l'Horta Sud en 2017, no abrieron ese día la librería. Se quedaron con el traspaso del negocio en 2018, en una ubicación ideal para los transeúntes, pero fatal tras la devastación del pasado 29 de octubre, al estar junto a la pasarela derribada por la fuerza del agua.

Finalmente han decidido que volverán a abrir, y hace unos días recivieron una llamada que les ha animado a seguir adelante. Guillermina está invitada por la Casa Real a asistir a los actos previos a la entrega de los Premios Cervantes de Cultura, en el Palacio Real, el próximo 22 de abril, aunque el motivo «no puede ser comunicado por motivos protocolarios». Fue su hija la que recibió la primera llamada solicitando el número de su madre, y poco después, Guillermina descolgó con incredulidad la conversación.

«Pensaba que era un timo. Me iban diciendo que me hablaran de la Casa Real, que era para una invitación para un almuerzo por el premio Cervantes y que su Majestad, quería que estuviese», relata Guillermina. «Yo en un momento la dejé de hablar y digo, no, no, no, esto es un timo. Ahora me piden la tarjeta de crédito. Y la chica se sorprendió ya que no esperaba mi respuesta y se rió», recuerda la librera.

Intrigada, Guillermina preguntó, «¿cómo es que me contactan a mí? Me dice, esa parte no le podemos decir porque es un secreto protocolario. Queremos que participe, que esté como librería la parte cultural, por fomentar la lectura».

El 23 de abril, Día del Libro, el escritor Álvaro Pombo recibirá el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y contará con la presencia de los Reyes. La fecha del 23 de abril fue designada por la UNESCO en 1995 como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Guillermina Spiekermann y Leonardo Miretti regentan la librería con pedidos en línea para los vecinos y venta de figuras de coleccionista. El día de la barrancada no abrieron, se quedaron en casa. «No abrimos la tienda justamente porque había alerta. No abrimos por las dudas. Pero peor, porque nos pilló en casa y entró un metro cincuenta de agua. Tuvimos que salir nadando. La puerta se había trabado, no podíamos salir por el frente y tuvimos que salir por la terraza y cruzarnos nadando a lo de un vecino», explica Leonardo.

El negocio, ahora en obras en el carrer de la Senyera 11 de Picanya. Cambia de ubicación. La cercanía al barranco de antes ha pasado de ser un lugar excelente a un recuerdo del miedo de aquella noche. Nuevos inicios e ilusiones en los que seguirán fomentando la lectura y la cultura en Picanya, trabajando codo con codo con su hijo.

El matrimonio tiene tres hijos y cuatro nietos, y llegaron desde Argentina buscando un futuro mejor y asistencia sanitaria. Pasados ocho años desde su llegada, son parte del municipio que les ha acogido como vecinos distribuidores de cultura. Su hija regenta la librería Passarella de Paiporta, también destruida por la dana.

Desde su negocio, volcados en la cultura, también les piden por mensajes los libros y ellos gestionan la compra y la distribución para que ningún vecino de Picanya se quede sin su libro. Un fomento de la lectura que ahora se verá reconocido en los actos previos a la entrega de los Premios Cervantes del Ministerio de Cultura con la invitación de Guillermina al Palacio Real para participar en el acto previo del día 22, por parte de la Casa Real.