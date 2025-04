Josep Cabanes: «Valencia no puede vivir más de espaldas a l'Horta»

La devastación en Sedaví fue tremenda el 29 de octubre. Todos los bajos resultaron afectados, tanto viviendas como comercios, e incluso el ayuntamiento quedó fuera ... de servicio. Eso sí, tomaron medidas desde el principio para iniciar la reconstrucción cuanto antes.

–¿Qué lección hay que aprender de esta tragedia?

–Se ha fallado en el transporte, tenemos que revisarlo para que no vuelva a ocurrir. Nos quedamos incomunicados y mientras no se trabaje en conjunto en el área metropolitana, no hay solución. Valencia no puede vivir de espaldas a l'Horta y viceversa.–¿La solución?

–Hay que crear una mesa de trabajo, hace más falta que nunca. Movilidad, basuras, seguridad, todo debe estar relacionado. Esta experiencia nos da para aprender. Para ir a Torrent tengo que ir primero a Valencia porque no hay una conexión directa.

–¿Quedó muy afectado Sedaví?

–El problema que tuvimos con la dana es que hay dos barreras arquitectónicas que marcan lo que es el municipio. Una es la vía del tren, que ejerció como muro pantalla y acumuló agua. Y por el otro lado la Pista de Silla, que impedía que saliera. Se quedaba estancada y tardó más en irse del municipio. El resultado es que por debajo de los dos metros y medio no quedó nada sano.

–¿Eso lo agravó todo?

–Sí, nos entraba agua por todas partes, también por Horno de Alcedo. En un primer momento, los daños que nos comunicó la Diputación eran sobre 13 millones, cosa que no estábamos de acuerdo, pero luego se hizo un estudio más exhaustivo llegamos a los 41 millones y medio aproximadamente, que es lo que nos ha ingresado el Gobierno.

–¿Cómo reaccionaron?

–Hay que entender que el ayuntamiento de Sedaví también perdió su sede. Como pudimos, nos pusimos a trabajar el mismo día 29 por la noche y a las 5 de la mañana ya estábamos trabajando. Instalamos un centro de ayuda alimentaria con gente del pueblo porque los primeros que aparecieron fueron vecinos, médicos, enfermeras, auxiliares del municipio que vinieron a ofrecerse al instituto y se montó el punto sanitario allí.

–¿Recibieron ayuda?

–Mucha, recuerdo Náquera, Silla, Quart de Poblet o Bétera. También el Ayuntamiento de Castellón desde el primer día, cuando hay alcaldesas más cercanas que no ofrecieron nada.

–¿Se refiere a Valencia?

–Hablo de afectados que están al lado, que aquí damos a muchos lados. Y cada uno que lo entienda como quiera.

–¿Cuántas víctimas tuvieron?

–En Sedaví nunca nos han comunicado oficialmente el número de víctimas. En un principio los comunicados eran que teníamos nueve personas fallecidas del municipio y dos que no eran de aquí y la cifra se ha mantenido.

–¿Cómo va la reconstrucción?

–Sedaví fue de los pueblos donde más rápido se hizo la limpiezas de las calles. Intentamos buscar la normalidad aunque tardaremos mucho en llegar a eso.

–¿Cuáles son las prioridades?

–Intentar recuperar todo lo público. Hablamos de obras de gran envergadura. Se trabaja desde la semana siguiente y esto irá poco a poco volviendo a la normalidad. Los niños ya están en los colegios, por ejemplo, es lo primero que hicimos, nos nos esperamos a la Conselleria para encargar los informes de lo que se podía usar.

–¿Cuál es la situación en cuanto a los servicios sociales?

–A finales de febrero se quitaron los puntos de alimentación y se tramita todo por Servicios Sociales, pero hay que decir que desde el principio toda España se volcó y de fuera también.

–¿La emergencia ha terminado?

–Para nosotros la emergencia no ha terminado porque abarca muchas cosas, lo material, lo físico y sobre todo lo mental. Lo estamos olvidando pero tenemos una gran parte de la población que son niños que en su corta vida ha vivido un Covid y una dana. Todo estos problemas se van a arrastrar si no se tratan.

–¿Cree que falta ahí un refuerzo de las administraciones?

–Nosotros lo tenemos y de hecho está que hemos sido un ayuntamiento premiado por el Colegio de Psicólogos por llevar adelante la actividad postdana.

–¿Hay culpables por la dana?

–No voy a entrar y me explico. Mientras haya un centímetro de mi municipio por recuperar, no voy a perder el tiempo en otras cosas. Voy a recuperar mi municipio y para lo demás están los juzgados, para que aclaren y determinen.

–¿Recomendaría a los vecinos de Sedaví que sigan aquí?

–Desde luego, es un pueblo de gente fantástica. De hecho, si no hubiera sido por esos vecinos que unos a otros iban rescatando por las calles, podríamos hablar de muchas más víctimas.

–¿Problemas a resolver?

–El alcantarillado. Las tuberías que se hicieron debajo de la Pista de Silla hace 40 años no tienen la suficiente capacidad. Le pasa lo mismo a todos los pueblos, hemos crecido en población y las redes de alcantarillado también pero las salidas son las mismas. Hay que hablar con la EPSAR para ver cómo lo resolvemos.