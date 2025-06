«Hoy por hoy, no», no hay moción de censura en Torrent

Nacho Roca Torrent Martes, 3 de junio 2025, 22:10 Comenta Compartir

«Hoy por hoy, no», es la respuesta del concejal Guillermo Alonso del Real Barrera a la pregunta de si Torrent tendrá una moción de censura. Desde su paso al grupo mixto se ha convertido en la llave de la gobernabilidad y el concejal que decide el sentido de las votaciones.

Con el paso de Alonso del Real al grupo de no adscritos, la balanza de equilibrios en el gobierno municipal iguala a la oposición. Los concejales de PP-Vox que se quedan con 9 del Partido Popular y 3 de Vox, frente a la oposición de izquierda, compuesta por 10 ediles del PSPV y 2 de Compromís-Podem-Esquerra Unida. En este contexto, el concejal no adscrito tiene la llave de la gobernabilidad en Torrent, y si bien apunta una línea continuista la duda de la moción de censura no ha dejado de estar presente desde el día en el que presentó por registro de entrada del Ayuntamiento, «mi decisión de abandonar el grupo municipal Vox y solicitar formalmente mi incorporación al grupo de concejales no adscritos». Guillermo Alonso del Real explicaba en el escrito, «una profunda reflexión sobre mi responsabilidad política y mi compromiso con los vecinos de Torrent».