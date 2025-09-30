Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen tras la dana del puente que será reconstruido. LP

El Gobierno asume la reparación del puente histórico de Quart de Poblet

El paso conecta con Paterna y quedó arrasado por la dana

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:10

El Consejo de Ministros ha acordado este martes que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleve a cabo la reparación del puente histórico que conecta los municipios de Quart de Poblet y Paterna, ubicado en el término municipal del primero, que resultó gravemente dañado por la dana.

La inversión total estimada para su completa rehabilitación asciende a 146.416 euros (IVA incluido) y será efectuada en su totalidad por este Ministerio. Este acuerdo se realiza al amparo de la normativa que autoriza al Ministerio, con carácter excepcional, a ejecutar todas las fases necesarias —planificación, proyecto, ejecución y, en su caso, expropiaciones— para restituir los daños sufridos por infraestructuras locales de titularidad pública como consecuencia de este fenómeno meteorológico extremo.

Gracias a ello, Transportes está llevando a cabo 37 actuaciones de reconstrucción del viario local en ya 13 municipios de la provincia de Valencia. En Quart de Poblet, los trabajos que se llevarán a cabo para la rehabilitación del puente incluyen la consolidación estructural del puente, especialmente en los elementos portantes dañados por la crecida del río.

La restauración del firme y los sistemas de drenaje, asegurando la integridad de la plataforma vial. La reposición de barandillas, alumbrado y elementos de señalización. También la incorporación de medidas de protección frente a futuras crecidas, en coordinación con las autoridades hidráulicas competentes.

