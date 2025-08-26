Las fiestas de Moros y Cristianos de Paterna, declaradas de Interés Turístico Autonómico La Generalitat reconoce la proyección cultural y turística de unas celebraciones con casi 60 años de historia

Nacho Roca Paterna Martes, 26 de agosto 2025, 12:09 Comenta Compartir

Las fiestas de Moros y Cristianos de Paterna ya forman parte del catálogo de celebraciones con el sello de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana. La resolución, firmada por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

La distinción llega tras la solicitud presentada el pasado 9 de junio por la Federación Intercomparsas Paterna, que defendió el valor patrimonial y turístico de estas celebraciones. El reconocimiento, que otorga la Dirección General de Turismo, se concede a aquellas fiestas que destacan por su relevancia turística y su aportación a la cultura popular valenciana.

El director general de Turismo, Israel Martínez, felicitó a la población de Paterna y agradeció el esfuerzo de Intercomparsas para impulsar la candidatura. «Las fiestas son un gran potencial para atraer visitantes durante todo el año y un motor económico, social y cultural», subrayó.

Una tradición con raíces en 1965

Los Moros y Cristianos de Paterna se celebran cada mes de agosto, del jueves del segundo fin de semana hasta el lunes siguiente. Su origen se remonta a 1965, cuando se organizó la primera recreación histórica de la entrada del rey Jaume I en la villa en 1237. Ocho años más tarde, en 1973, ya se consolidó el modelo actual con comparsas o filaes.

Hoy participan 26 comparsas, divididas a partes iguales entre los bandos moro y cristiano, con una notable presencia femenina: 13 agrupaciones masculinas, 8 femeninas y 6 mixtas. Sus desfiles, acompañados por bandas de música y un vistoso boato, atraen cada verano a miles de visitantes. Entre los actos más esperados figuran la Gran Nit Mora y la Gran Nit Cristiana.

Con este reconocimiento, Paterna se suma a la lista de fiestas singulares de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con 95 celebraciones de Interés Turístico Autonómico, 125 de ámbito provincial y 227 de carácter local.