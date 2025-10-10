Una edil de Compromís en Moncada renuncia al acta de concejala Valentina Cortegoso se encargada de las delegaciones de Medio Ambiente, Juventud, Bienestar Animal y Movilidad

Este viernes, Valentina Cortegoso ha anunciado que renuncia a su acta de concejala del Ayuntamiento de Moncada por motivos de incompatibilidad laboral. La edil, que ha ejercido como delegada de Medio Ambiente, Juventud, Bienestar Animal y Movilidad, ha expresado su gratitud por haber podido trabajar al servicio de la ciudad de Moncada durante estos dos años y ha asegurado que continuará vinculada al proyecto como militante de base. Cortegoso formaba parte de la lista de Compromís Montcada de las últimas elecciones municipales como número 4.

Durante estos dos años, ha impulsado iniciativas clave para la sostenibilidad y el bienestar en el municipio, como la instalación de dos nuevos parques caninos, la bonificación del IBI para la instalación de placas solares y la consolidación de un nuevo sistema estable de gestión y control de las colonias felinas. Estas medidas han contribuido a convertir Montcada en una ciudad más verde, más responsable y más respetuosa con los animales.

El vicealcalde, Álvaro Gonzalvo, y todo Compromís por Montcada han querido agradecer públicamente la dedicación, el compromiso y la labor desarrollada por Valentina Cortegoso, destacando su sensibilidad y su implicación en proyectos que han mejorado la calidad de vida del vecindario.

Compromís ya ha comunicado que Juan Balaguer entrará como nuevo concejal del Ayuntamiento de Moncada, asumiendo las concejalías de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Movilidad y OMIC; Juventud pasará a ser asumida por Álvaro Gonzalvo. En este sentido, también se hará en los próximos días una reunión para realizar el traspaso de los diferentes proyectos que había en marcha como la redacción del PACES o algunas actuaciones en el Barranco del Carraixet.