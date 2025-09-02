El dragado del puerto de Catarroja acaba a la espera del permiso para su remodelación El Ayuntamiento mantiene que el interés es «total» en acelerar la recuperación de esta parte de la Albufera para los visitantes

El dragado del puerto de Catarroja ha concluido, según indicaron ayer desde el Ayuntamiento, poniendo fin a una tarea necesaria para facilitar la salida y entrada de cerca de 300 embarcaciones amarradas en esta parte de la Albufera, cifra estimada por fuentes del sector.

Ahora bien, el trabajo no ha terminado todavía, sobre todo porque en la segunda quincena de este mes, el puerto y su entorno acogerán varios actos importantes de las fiestas de la localidad. Las mismas fuentes hablarán de una exhibición de embarcaciones de vela latina, así como un concurso de all i pebre, junto con otro relacionado con la siega del arroz, esto último truncado en parte este año por la dana.

Poco a poco, la actividad del puerto vuelve a la normalidad y pone de nuevo sobre el foco el proyecto de remodelación del Ayuntamiento, todavía sin noticias de la Generalitat. Hasta entonces, las brigadas de limpieza seguirán con trabajos en las riberas y los accesos, fundamentalmente para eliminar vestigios de la dana y de las obras.

Uno de los barqueros que amarra en el puerto indicó que todavía faltan muchas cuestiones por resolver, como es el caso de tratar la sedimentación que llega por las acequias, escorrentías que acaban en el puerto y reducen poco a poco la profundidad. «Tienen que darle una solución a todo eso», señaló.

Desde el Ayuntamiento comentaron el interés «total» en que la Administración autonómica otorgue el visto bueno a la remodelación del puerto, algo de lo que se habla en la localidad desde hace lustros. La documentación ya está entregada con varios informes acerca de la reconstrucción de inmuebles, los propios pantalanes e incluso la eliminación de paneles publicitarios.

Los pescadores mantienen la reivindicación de una lonja, algo que ya tuvo Catarroja y que desapareció por diversas circunstancias, entre ellas el inicio del proyecto fallido de Nou Mil.lenni. Ahora, una vez se logre el permiso del plan por parte del Consell, es una de las actividades que se pretende retomar.

En cuanto a la financiación, desde el Consistorio no precisaron el coste de la operación, por lo que de momento la iniciativa está en la fase de planeamiento. La superficie total, incluida la lámina de agua, asciende a 128.895 metros cuadrados. Este espacio se reparte en usos como un aula de la naturaleza, pantalanes y muelles, contenedores de residuos, baños públicos, una grúa para las embarcaciones, aparcamientos para autobuses, turismos y bicicletas, así como áreas recreativas, jardines y un restaurante, junto a una parcela de usos artesanales, un aula ambiental o un museo temático, entre otros.

