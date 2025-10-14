Cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Alcàsser y la promotora de los adosados inundados La constructora señala que los problemas se deben al colapso de los colectores municipales mientras el Consistorio apunta a que el sistema de evacuación elegido por la empresa haya provocado afección solo en estas edificaciones

A. Talavera Alzira Martes, 14 de octubre 2025, 15:08

Los vecinos de unos adosados de reciente construcción en Alcàsser han tenido que estar durante varios días sacando agua de sus casas que se inundaron por el colapso de los colectores en una de las avenidas de entrada a la localidad el pasado 9 de octubre.

Técnicos, arquitecto municipal, la dirección facultativa de la obra y el alcalde de Alcàsser han visitado esta zona para examinar cuál ha sido el problema y el Ayuntamiento de Alcàsser ha explicado que pese a que el colapso «puntual» de los colectores ha sido un «factor importante» en los incidentes ocurridos, «hay que señalar que el sistema de evacuación de aguas elegido por la promotora/constructora ha provocado problemas que solo afectan a esta promoción concreta y que no se dan en otras de la calle que ya existían previamente».

Además, el Consistorio de Alcàsser ha apuntado que «la urbanización de la calle ya existía previamente por lo cual el proyecto constructivo tendría que haber previsto la evacuación de aguas adecuada para evitar la entrada desde la vía pública».

De esta forma, el Ayuntamiento de Alcàsser ha añadido que las viviendas «sufren goteras y defectos constructivos de los que tendrá que hacerse cargo la promotora» ya que estos desperfectos «no son atribuibles al Ayuntamiento, sino que forman parte de las responsabilidades propias de la empresa».

Unas afirmaciones que contrastan con el comunicado que la promotora que ha manifestado tras la visita técnica que se «ha confirmado que el problema de la inundación se debe al colapso de los colectores» municipales de la avenida Extremadura y Diputación, al saturarse la red principal de la avenida del Regne.

La empresa ha asegurado que esta promoción cumple con la normativa vigente y que las viviendas están ejecutadas correctamente. «El Ayuntamiento aplicará medidas inmediatas y ya trabaja en una solución definitiva para la red de saneamiento pública», han concluido en el comunicado.

Ante esta diferencia de criterios los vecinos siguen sin saber a quién reclamar por los daños que están sufriendo a causa de la dana Alice.