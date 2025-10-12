Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos vecinos de los adosados inundados en Alcàsser observan como después de vaciar el garaje se les ha vuelto a llenar de agua.

Dos vecinos de los adosados inundados en Alcàsser observan como después de vaciar el garaje se les ha vuelto a llenar de agua. J. L. Bort

La piscina eterna de Alcàsser

«Estamos ya exhaustos física y mentalmente, la situación es catastrófica». Los vecinos de un bloque de adosados llevan desde la madrugada del jueves peleando contra el agua en sus garajes

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Alcàsser

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:50

Comenta

El cuento de nunca acabar, cuando algunos ya habían conseguido secar sus garajes e incluso habían empezado a colocar de nuevo enseres en las partes ... más altas, confiando en que las bombas compradas por ellos mismos pudieran hacer frente a las lluvias, el temporal no les da tregua y vuelve a inundar por tercera noche los bajos de este bloque de catorce adosados situados en una avenida de entrada a Alcàsser. La pesadilla para estos vecinos no acaba y cada noche de lluvias vuelven a estar en vela achicando agua como pueden.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

