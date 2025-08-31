La Cordà de Paterna 2025 volverá a encender la madrugada con miles de cohetes La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se celebrará este domingo 31 de agosto a la 01:30 horas en la calle Mayor

Nacho Roca Domingo, 31 de agosto 2025, 16:20 | Actualizado 16:32h.

La Cordà de Paterna 2025 volverá a iluminar la madrugada de este domingo 31 de agosto, a partir de la 01:30 horas, en la calle Mayor de la ciudad. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, la Cordà es uno de los espectáculos pirotécnicos más singulares de España, con miles de cohetes disparados en apenas unos minutos que convierten la noche en un estallido de luz, fuego y tradición. La cita, profundamente arraigada en la identidad paternera, reúne a tiradores y público en torno a una celebración que une pasión, pólvora y emoción colectiva.

En menos de un cuarto de hora se han distribuido los 70.000 cohetes que arderán esta noche en la Cordà de Paterna. Todo el material se ha dividido en 127 cajones de madera que se colocarán por orden en la calle Mayor, donde tendrá lugar el encendido. Los cohetes, clasificados en cuatro tipos, reposan en nuevos cajones de madera fabricados por un carpintero local. En total, una tonelada de pólvora que ha sido depositada en un camión custodiado por la Policía Local hasta la medianoche, punto de inicio del ritual del fuego que cada último domingo de agosto mantiene viva esta tradición centenaria.

Este año participarán en la Cordà un total de 353 tiradores y tiradoras, de los cuales 103 son mujeres, una cifra que refleja la creciente incorporación femenina a esta celebración histórica. El Ayuntamiento de Paterna, junto con la Federación Interpenyes y los cuerpos de seguridad, ha desplegado un dispositivo especial para garantizar tanto la espectacularidad del evento como la seguridad de participantes y asistentes. Con esta edición, la Cordà reafirma su vigencia como una de las grandes señas de identidad cultural valenciana, donde la pólvora se convierte en lenguaje de unión y orgullo para los vecinos de Paterna y para todos aquellos que cada año acuden a vivir la intensidad de este ritual único.

