Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 1.177.224,39 euros a un acertante en un municipio de 3.500 habitantes
Obras de la Generalitat en un puente del barranco de la Saleta, este jueves. JESÚS SIGNES

El Consell reclama a la CHJ rapidez para las obras de conexión de la Saleta al Plan Sur

Martínez Mus afirma que Aldaia «no se puede volver a inundar» sabiendo cuál es la solución para reducir el riesgo en el barranco

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

Agilidad en la tramitación y rapidez en la ejecución de las obras es lo que pidió este jueves el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, ... Vicente Martínez Mus a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CGJ) sobre el proyecto de acondicionamiento y conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  6. 6 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  7. 7 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  8. 8 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  9. 9 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell reclama a la CHJ rapidez para las obras de conexión de la Saleta al Plan Sur

El Consell reclama a la CHJ rapidez para las obras de conexión de la Saleta al Plan Sur