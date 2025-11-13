El Consell reclama a la CHJ rapidez para las obras de conexión de la Saleta al Plan Sur

Agilidad en la tramitación y rapidez en la ejecución de las obras es lo que pidió este jueves el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, ... Vicente Martínez Mus a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CGJ) sobre el proyecto de acondicionamiento y conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del Turia.

El representante del Consell contestó así a preguntas de LAS PROVINCIAS en una visita de obras en Aldaia, en concreto a la consolidación de un puente dañado por la dana. Martínez Mus dijo acerca de la solución decidida por la Confederación del Júcar que lo que desea es que se «haga y que se haga rápido. No soy técnico y lo primero que quiero es limar cualquier aspereza o divergencia técnica que haya, pero que tiene que empezar ya. Estamos en una fase demasiado inicial para haber pasado un año sin haber avanzado decididamente todos los pasos. Yo lo que quiero es ver obra y todas las contradicciones y alegaciones que puedan surgir que se diriman lo más rápidamente posible».

El conseller se mostró convencido de que todos los «Ayuntamientos, interesados y posibles afectados son conscientes de que lo necesitamos ya. Todos deberán tener ese punto de comprensión porque lo que nos interesa es tenerlo cuanto antes. No puede volver a pasar que se inunde Aldaia sabiendo la solución».

La Confederación del Júcar tramita ahora las expropiaciones para conseguir el suelo necesario que permita excavar un canal subterráneo en el casco urbano de Aldaia, para salir a la superficie en dirección a Xirivella y el nuevo cauce, donde verterá un máximo de 130 metros cúbicos por segundo. Los técnicos están convencidos de que es la solución adecuada, una de una batería de propuestas que nace en los montes de Chiva y recorre el territorio, que reducirá el riesgo de inundaciones en Aldaia, Alaquàs y Xirivella.

Por el contrario, la asociación de vecinos del Barrio del Cristo rechaza la propuesta al considerar peligroso el riesgo de colapso del canal subterráneo, para pedir que se empleen los 98 millones que costará la obra en construir balsas de laminación y otros sistemas de prevención aguas arriba, en Riba-roja y Loriguilla. Asociaciones ecologistas como Agró han mostrado también su rechazo a la solución.

En la visita de obras también estaba la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente de Aldaia, Mónica Trujillo, quien señaló otra actuación del Ayuntamiento para reducir el riesgo de inundaciones, en concreto en el tramo urbano del barranco de la Saleta. La primera actuación ha sido en un lado del paso inferior que salva la playa de vías de Cercanías, donde habrá compuertas cuando se decrete la alerta, mientras que en el otro se hará una modificación para que el agua de la avenida de aguas discurra en dirección hacia fuera del casco urbano sin encontrar obstáculos.

Pero la intervención más visible para los vecinos será la de rebajar la cota del propio lecho del cauce del barranco, que en algunos tramos es de apenas unos centímetros respecto a la calle. La concejala explicó que ya tienen el permiso de la Confederación del Júcar para esa obra, que empezará por lo tanto en breve. A la altura de la calle Doctor Fleming, indicó, se empezará el rebaje del suelo para que el agua en caso de lluvias fuertes se dirija por gravedad fuera del casco urbano de Aldaia.

Igual que el conseller. Trujillo deseó el inicio de las obras. «Llevamos muchos años con esto, con esa solución que llaman en tridente. Queda realizar el proyecto de ejecución y licitar las obras, estamos más cerca que nunca porque hay financiación. Evidentemente acompañadas de balsas de laminación aguas arriba que también están en marcha según nos han dicho».