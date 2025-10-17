Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Gobierno entra en el debate de si Mazón debe ir al funeral de Estado por las víctimas de la dana

Compromís pide al PSPV revisar el pacto de gobierno en Catarroja

La coalición denuncia unilateralidad en las decisiones y hermetismo respecto a los procesos de reconstrucción« desde la alcaldía socialista

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:54

Comenta

Compromís por Catarroja ha pedido a su socio de gobierno, el PSPV de Catarroja, revisar el pacto de gobierno local a raíz de lo que considera «disfunciones e incumplimientos del pacto de gobierno» que, según la coalición, vienen practicando la formación de la alcaldesa Lorena Silvent y que se han agravado después de la dana del 29 de octubre. Así, este viernes han denunciado «unilateralidad en las decisiones y hermetismo respecto a los procesos de reconstrucción centralizados desde alcaldía, así como la falta de transparencia en materia de contratación y personal».

Desde Compromís insisten en que, a pesar de representar más de un 40% del gobierno local que llevó a Silvent a la alcaldía, los socialistas traspasan constantemente la línea de la invasión de competencias, y hacen de la opacidad norma en el funcionamiento del protocolo institucional donde, en la mayoría de casos, ni siquiera se comunican las visitas institucionales que afectan a todo el gobierno y al proceso de reconstrucción local, y que se han convertido en visitas de partido al margen del resto de concejalías implicadas.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha explicado que «es imprescindible revisar un pacto de gobierno que se consensuó en circunstancias muy distintas y que la dana ha cambiado radicalmente. La ciudadanía reclama acción conjunta en la reconstrucción, y no decisiones unilaterales que no siempre se comunican y que no están consensuadas».

Gimeno ha remarcado que «desde Compromís estamos convencidos de que un pacto progresista es la mejor opción para Catarroja, como así hemos demostrado desde 2015 con la transformación del municipio para hacerlo más habitable y amable para toda la ciudadanía, y por eso trabajaremos para revalidarlo en 2027. Pero, como ya hemos trasladado en varias ocasiones a nuestros socios sin que haya surtido efecto, un pacto sólo es posible si se basa en el trabajo conjunto y el respeto institucional».

