El Círculo Instructivo Musical se suma por primera vez a la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella

Xirivella ha presentado este viernes la 32ª edición de la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses, que se celebrará del 2 al 16 de noviembre. Se trata de una edición muy especial, después de que el pasado año el festival tuviera que suspenderse a causa de la DANA que afectó gravemente a la localidad.

La presentación ha contado con la presencia de María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, entidad que colabora y financia parte del festival junto con la Diputación de Valencia.

«Desde el primer momento teníamos claro que este año teníamos que hacer un homenaje a esa edición que no pudimos celebrar, y hemos contado con la gran mayoría de las compañías que estaban anunciadas el año pasado, sobre todo las valencianas, que tanto han padecido esta situación», ha señalado Marta Banyuls, directora de la Mostra.

Las calles y plazas que hace un año estaban cubiertas de barro volverán ahora a llenarse de risa y alegría, con la celebración de seis espectáculos gratuitos al aire libre. Entre ellos, actuaciones de Paolo Nani —que también formará parte de los espectáculos de sala—, Mireia Miracle, Infinity Producciones en colaboración con el Círculo Instructivo Musical de Xirivella, Bucraá Circus, Ameba Teatre y Jimena Cavalleti.

Los escenarios serán las plazas Havana Vella, Sant Francesc de Paula, La Concòrdia, Alqueria Nova, Gerardo Garcés y la avenida de la Constitución.

Además, el público podrá disfrutar de cinco espectáculos de sala con artistas destacados del mundo clown como Pepe Viyuela —que clausurará la Mostra—, Yllana —encargada de la inauguración—, La Buffa, el danés Paolo Nani y la payasa aldaiera María Andrés, que sufrió en primera persona las inundaciones del 29 de octubre.

Las actuaciones se desarrollarán durante dos fines de semana: 7, 8 y 9 y 14, 15 y 16 de noviembre. Las entradas se han puesto ya a la venta con precios muy reducidos y con la posibilidad de adquirir el Pack Mostra, que permite asistir a todos los espectáculos por 16 euros (14 euros con descuento del Carnet Jove).

En paralelo, se celebrará la Mostreta escolar, dirigida al alumnado de los centros de Infantil y Primaria del municipio, con espectáculos especialmente diseñados para cada franja de edad. En esta programación participarán compañías como Tarannà Teatre, Rosana Mira y La Finestra Nou Circ.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado la carga emocional y simbólica de esta edición, «la Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella es una de nuestras señas de identidad más queridas. Después de la suspensión del año pasado por la DANA, esta edición tiene un valor especial: hemos querido recuperar al máximo las compañías que se quedaron pendientes, sobre todo las valencianas, que vuelven al cien por cien».

Bartual ha subrayado también la colaboración del Círculo Instructivo Musical de Xirivella, que por primera vez forma parte de la programación del festival. «Esta Mostra es alegría y emoción. Es el reflejo de un pueblo que se levanta, que apuesta por el arte. Y este año, con la participación del Círculo Instructivo Musical, unimos dos símbolos de nuestra identidad: la música y el clown, que juntos hacen magia.»

La Mostra, declarada de Interés Turístico Provincial, consolida así su papel como referente cultural y artístico dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, reafirmando el compromiso de Xirivella con las artes escénicas y el humor como lenguaje universal.