La cola que se formó el lunes. Moncada al Día

Cinco horas de cola y caos para comprar tickets de las fiestas de Moncada

La falta de personal municipal dispara las quejas de los vecinos y la aglomeración deja hasta un desmayo por el calor durante la larga espera

R. González

Moncada

Martes, 19 de agosto 2025, 21:01

La venta de tickets para los principales eventos gastronómicos de las fiestas de Moncada no pudo empezar de peor manera. El lunes, la primera jornada en la que se podían adquirir, estuvo marcado por el caos y largas esperas. Algunas personas llegaron a hacer hasta cinco horas de cola en el último día de la ola de calor y bajo un sol de justicia.

El Ayuntamiento se encarga de las tareas de reparto de los vales para la Nit de l'Embotit, Calderes y la Nit de la Paella, que tendrán lugar los días 5, 7 y 9 de septiembre, respectivamente. Como los tickets de alguna de estas propuestas se agotan pronto, algunas personas madrugaron el lunes para coger su sitio en la cola antes de que a las nueve comenzara el proceso de venta.

Sólo había una persona atendiendo a la gente. Como sólo se podía pagar con tarjeta, el uso del datáfono también ralentizó el proceso.

La faena se le acumulaba a la funcionaria. La espera interminable, el ver que no avanzaban y el calor agobiante al tener que hacer la cola en la calle caldearon los ánimos de los presentes e incluso se produjo un desmayo que requirió de asistencia sanitaria. El malestar fue creciendo.

El horario finalizaba a la una de la tarde, pero se prolongó ante la cantidad de vecinos que estaban esperando. Hasta un concejal tuvo que acudir a hacerse cargo del reparto de tickets porque la empleada se marchó al finalizar su jornada.

Sonia llegó a las doce del mediodía al punto de venta y acabó de hacer cola a las cinco de la tarde. Según explicó, la funcionaria no daba abasto y, al tener que esperar tanto tiempo al sol, la gente se fue indignando y enfadando. Además, se agotaron los vales para una de las propuestas, la Nit de l'Embotit.

En su opinión, este sistema «está anticuado» y se traduce en un proceso muy lento. Y añadió que tener que hacer cola para recoger unos tickets ya no se estila.

Otros vecinos también denunciaron la falta de organización del Ayuntamiento de Moncada. Criticaron que no hubieran destinado más personas a atender la venta porque, al haber sólo una funcionaria, tuvieron que hacer varias horas de cola al sol. Entre quienes esperaban su turno había personas mayores.

Ayer, en la segunda jornada, ya estuvo todo más tranquilo. También acudieron menos personas, de manera que no se repitieron los problemas del día anterior.

