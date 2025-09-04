La CHJ desvela que la conexión de la Saleta con el nuevo cauce se incluyó en el Plan Sur El alcalde de Aldaia afirma que las obras son una «deuda histórica» con el municipio y pide a Valencia que no se oponga al proyecto

Paco Moreno Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, volvió a pedir este jueves a su homóloga en Valencia, María José Catalá, que «no está escuchando ni leyendo a la ciencia» por su postura sobre el barranco de la Saleta. «Recientemente hemos podido leer las alegaciones o las respuestas de las alegaciones de la Confederación donde hace referencia que ya cuando se diseñó el Plan Sur en los años 60 se digería y se asumía el barranco. Por tanto, este proyecto que es una deuda histórica para Aldaia y para toda la cuenca que ya toca ejecutarla», dijo el primer edil.

La conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce es la primera gran obra que tiene previsto realizar la Confederación del Júcar (CHJ) tras la dana. Esta iniciativa ha sido motivo de polémica desde el principio, al pedir el Consistorio de Valencia que se revisen los cálculos aforos, poniendo en duda que el Plan Sur aguante sin desbordarse.

Esto ha sido rechazado tanto por Aldaia como por el organismo de aguas. Para reforzar este argumento, Luján desveló el hecho que en los años 60 el Plan Sur «interceptó» la Saleta, y para compensarlo, el Plan Sur contemplaba asumir la cuenca de este barranco, algo que finalmente no se llevó a cabo. Esto, que se quiere hacer ahora, reducirá el riesgo de desbordamientos en Aldaia, Alaquàs o Xirivella.

El proyecto de los 60 aparececitado en la respuesta de algunas de las alegaciones presentadas al proyecto de la Saleta. La CHJ insiste en que lo que ahora se pretende es «restaurar unos flujos de agua que han visto su territorio ocupado y que de alguna manera, si la Saleta acababa en el antiguo río Turia, ahora debería acabar en el nuevo cauce». Así, desde la CHJ señalan que el proyecto que de la Saleta viene a cumplir con una deuda histórica que no «acabó de resolverse cuando se ejecutaron los diferentes proyectos del denominado Plan Sur en el cual ya se contemplaba la denominada cuenca de la Saleta o Rambleta que acababa en el antiguo cauce del Turia, y fue interceptada por el nuevo cauce». Los técnicos de la Confederación reiteran que la propuesta actual de derivar 130 m3/s «no supone ningún condicionante a futuro», lo cual confirma que las obras de la Saleta no ponen en riesgo la capacidad del nuevo cauce del Turia.

Respecto a la afectación de las pedanías del sur de la ciudad de Valencia, desde la CHJ concretan que el proyecto de la Saleta «supone una mejora respecto la situación actual», ya que ahora el agua que viene de este barranco, al chocar contra el nuevo cauce del Turia y no encontrar salida, pasa a circular por la carretera V-30 hacia el sur hasta llegar a estas pedanías. Por tanto -aclaran desde la CHJ- dar salida al barranco de la Saleta a la altura de la EDAR de Quert-Benàger al nuevo cauce «supondrá permeabilizar la V-30 y que esos flujos no se dirijan hacia el sur». La conexión se hará con un canal por debajo de la calzada con una anhura de 30 metros.