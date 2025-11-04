Catarroja reurbanizará dos calles con más espacio para los peatones

P. M. VALENCIA Martes, 4 de noviembre 2025, 14:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja ha adjudicado este martes las obras de reurbanización de las calles Església i Corts a la empresa Canalizaciones y Derribos La Safor S.L., por un importe total de 699.809 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del acta de replanteo.

El proyecto supone una transformación completa de las dos calles que incluye la renovación de las redes de servicios, la mejora de los pavimentos y la ampliación de las aceras, todo con el objetivo de recuperar espacio para los peatones y hacer calles más accesibles.

El concejal de Urbanismo y Movilidad, Martí Raga, ha destacado que «con esta actuación seguimos mejorando nuestro municipio para que sea más sostenible y más verde. Reurbanizamos calles para hacerlas más seguras y agradables, y avanzamos en un modelo de pueblo donde las personas son el centro y donde los peatones y los vehículos conviven de forma pacífica».

Esta intervención se enmarca dentro de la línea de actuaciones que el Ayuntamiento de Catarroja ha impulsado en los últimos años para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y hacer de las calles espacios más verdes y habitables. En esta línea se han llevado a cabo las obras de las calles Placetes, Canya y Peix, en el barrio de Les Barraques, así como las de las calles Chapa y Paiporta, en el barrio del Raval.

Todas estas actuaciones comparten un mismo objetivo: renovar los espacios públicos, fomentar la convivencia, mejorar la accesibilidad e incorporar arbolado y zonas verdes que ayuden a hacer frente al calor y mejoran el bienestar del vecindario de Catarroja.

Temas

Catarroja