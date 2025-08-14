Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras en el alcantarillado de Catarroja. LP

Catarroja pide que la renovación del alcantarillado incluya la separación de las aguas fecales

El Ayuntamiento ejecuta una primera fase de urgencia de la red que asciende a un millón de euros

A. Talavera

Alzira

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:49

El Ayuntamiento de Catarroja finaliza las primeras obras urgentes en la red de alcantarillado después de la dana, actuando en los puntos más críticos del municipio. Estos trabajos se han realizado en un plazo de 5 meses y con una inversión de 960.000 euros de fondos propios, que será reintegrada una vez llegue la subvención de 58 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que permitirá afrontar la renovación integral del sistema.

Mientras otros municipios todavía no han iniciado las reparaciones, Catarroja optó por avanzarse para garantizar el funcionamiento del alcantarillado y minimizar el impacto de futuras emergencias. «Hemos actuado de manera rápida y planificada para dar solución a los problemas del vecindario ante las lluvias», destaca la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Los servicios técnicos municipales ya trabajan en la memoria y el plan de trabajo de la siguiente fase, que se realizará por etapas para evitar parar el día a día del municipio. El Ayuntamiento también ha solicitado al MITECO que la subvención incluya la creación de una red separativa de fecales, que mejoraría la resiliencia del sistema, aumentaría en un tercio la capacidad del colector y reduciría el impacto medioambiental sobre la Albufera.

«Es importante subrayar que las inundaciones han agraviado una problemática de la red de alcantarillado de Catarroja, que arrastra deficiencias desde hace más de 30 años a causa del crecimiento descontrolado y la falta de planificación», señala la alcaldesa.

Según explica, el equipo de gobierno ya había previsto inversiones en el ciclo del agua antes de la dana: «Ahora, nuestro objetivo es reforzar estas actuaciones, manteniendo la hoja de ruta establecida para evitar que se repitan los mismos problemas».

De manera paralela, Catarroja está preparando la memoria para el reasfaltado y repintado viario de todo el municipio, incluida el área industrial, con una inversión prevista de más de 13 millones de euros, así como un plan integral de aceras, señalización, mobiliario urbano y arbolado. Además, ya se está procediendo a la retirada de los contenedores sepultados, actuación previa necesaria para ejecutar las obras de mejora.

