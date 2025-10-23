Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puente en Catarroja con vistas al barranco del Poyo. JESÚS SIGNES

Catarroja, el municipio que debe sobrevivir al barranco del Poyo

El Ayuntamiento prepara la ejecución de más de 30 proyectos de obras públicas, renovará el alcantarillado y reasfaltará todo el casco urbano

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:07

Comenta

Un año después de la dana, lo que se cumple el próximo miércoles, Catarroja está en el tránsito de pasar de la emergencia a la ... reconstrucción. Tan graves fueron los daños por las inundaciones que todavía quedan ascensores por reparar y garajes sin limpiar. Mientras esto se va arreglando poco a poco, el Ayuntamiento ya ha activado una treintena de proyectos para adjudicar obras y ha ejecutado varias. El municipio se verá inmerso los próximos años en tareas como la renovación del alcantarillado (70 millones) o el reasfaltado de todas las calles (10 millones), por citar sólo dos de las principales.

