Catarroja incluirá en una encuesta sobre los servicios municipales a vecinos menores de 16 años

El Ayuntamiento de Catarroja inicia esta semana la Encuesta de Calidad de Vida y Servicios, una herramienta fundamental para la planificación estratégica y la mejora continua de los servicios municipales. Este estudio, que se enmarca dentro del programa Catarroja Avança, se va a realizar a pie de calle y busca recopilar la opinión y el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios e infraestructuras del municipio.

La encuesta se realizará sobre una muestra representativa de 800 personas, distribuida proporcionalmente entre todos los barrios de Catarroja. El trabajo de campo se desarrollará durante tres semanas, en distintos horarios y también los fines de semana, para garantizar la participación de toda la ciudadanía. Además, por primera vez, se incluirá de forma destacada la voz de la juventud, con entrevistas a partir de los 15 años.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, agradece la colaboración de la ciudadanía ya que considera que la participación «es fundamental para obtener datos fiables que permitan seguir mejorando los servicios municipales». En este sentido, añade, los datos obtenidos «nos ayudarán a tomar decisiones sobre la gestión del consistorio en ámbitos culturales y de ocio, los servicios infantiles, así como acciones de ámbito urbanístico y medioambiental y, en general, todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas».

Según Silvent, «escuchar lo que dicen es parte del trabajo de cualquier servidor público. Queremos mejorar el municipio cada día y hay que hacerlo fuera de los despachos: hay que salir a la calle, preguntar y analizar con detalle las respuestas de nuestra ciudadanía», ha concluido.

El consistorio lleva realizando estas entrevistas de manera bienal desde el año 2002 y su continuidad permite determinar la evolución en la percepción de la ciudadanía respecto a los servicios municipales a lo largo del tiempo.

