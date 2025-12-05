Catarroja exige a Educación que actúe ya en los cinco colegios públicos del municipio El Ayuntamiento registra cinco diligencias por las graves deficiencias en los centros educativos

Paco Moreno Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:54

La concejalía de Educación de Catarroja ha trasladado a la Conselleria de Educación la situación de las instalaciones de los cinco colegios públicos del municipio mediante cinco diligencias oficiales, una por cada centro, con el objetivo de reclamar una intervención urgente, planificada y completa que garantice la seguridad, el bienestar y la calidad educativa. Como publicó LAS PROVINCIAS, la falta de calefacción es una de las carencias más graves estos días debido al intenso frío.

Desde el consistorio se han recopilado las principales deficiencias estructurales y de mantenimiento, de accesibilidad y de confort térmico que afectan a los centros Bertomeu Llorens, Juan XXIII, Paluzié, Jaime I y Vil·la Romana, muchas de ellas agravadas tras el paso de la dana y por el paso del tiempo sin una respuesta suficiente.

El vicealcalde y concejal de Educación, José Cuberos, ha señalado que «no estamos hablando de mejoras estéticas, sino de cuestiones que afectan directamente a la seguridad, la salud y el día a día del alumnado y del profesorado. Hemos hecho una tarea exhaustiva de recopilación de información centro por centro, y ahora corresponde a la Conselleria asumir su responsabilidad».

En el CEIP Bertomeu Llorens, el Ayuntamiento ha detectado problemas graves de accesibilidad al patio, con zonas que se inundan, desniveles peligrosos y vallas que deben modificarse para garantizar la seguridad. También se ha solicitado una intervención en los patios de Infantil, la sustitución de ventanas para mejorar la eficiencia energética, la renovación completa de los aseos y una redistribución de espacios que permita disponer de aulas más versátiles y adaptadas a las necesidades actuales.

En cuanto al CEIP Juan XXIII, las deficiencias afectan a elementos tan sensibles como el gimnasio, con el falso techo deteriorado, la ausencia de climatización en las aulas, la presencia de oxidación en paneles y puertas, la falta de sombra en el patio y una pista deportiva que necesita una actuación de mejora. A todo esto se añaden problemas en el ascensor y en varios elementos de los servicios higiénicos.

En el CEIP Paluzié, las actuaciones solicitadas incluyen la impermeabilización de las cubiertas para evitar filtraciones, la protección solar de las aulas de Infantil, la reforma de los baños, la mejora de la iluminación interior y la ampliación del comedor y la cocina, frente al aumento de la demanda del servicio. También se han detectado deficiencias en la pista deportiva y en varios espacios de gestión y almacenamiento.

El CEIP Jaume I presenta una problemática muy extensa que afecta a fachadas, puertas interiores, radiadores, instalación eléctrica, climatización de las aulas y el estado del patio. Asimismo, se ha solicitado la creación de un espacio cubierto o gimnasio, la renovación de la pista deportiva central, la mejora de los accesos mediante videoportero y la adecuación de la cocina conforme a los requerimientos sanitarios.

Especialmente preocupante es la situación del CEIP Vil·la Romana, donde, según ha trasladado el concejal, persisten numerosas deficiencias derivadas de obras inacabadas: llaves no entregadas, problemas graves en las calderas, fugas de gas, sistemas de ventilación inexistentes, patios en mal estado, equipamiento deportivo pendiente de sub filtraciones de agua y un ascensor totalmente inoperativo.

José Cuberos ha advertido que «hay centros donde la situación es especialmente delicada. No podemos normalizar que haya calderas sin certificar, escapes de gas, goteras constantes o ascensores que no funcionan. Esto no son incidencias menores, son riesgos reales».

En todas las diligencias, el Ayuntamiento solicita a la Conselleria que se programen y ejecuten las actuaciones necesarias, que se establezca un calendario claro de intervenciones y que se garanticen las condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad educativa en todos los centros.

«Desde Catarroja estamos haciendo nuestra parte: detectar, documentar y trasladar cada problema con rigor. Lo que exigimos ahora es una respuesta a la altura por parte de la Generalitat. La educación pública no puede seguir esperando», ha concluido Cuberos.

