Catarroja escucha a sus vecinos para reconstruir el futuro: seguridad, huerta y vivienda, entre sus grandes retos El Ayuntamiento activa el plan 'Catarroja Avança', una hoja de ruta participativa para responder a los efectos de la dana del 29 de octubre y preparar al municipio ante nuevas emergencias climáticas

Nacho Roca Catarroja Jueves, 7 de agosto 2025, 12:05

La seguridad ciudadana, la protección de la huerta, el acceso a la vivienda y la reactivación del comercio local son las principales preocupaciones de los vecinos de Catarroja. Así lo han expresado en una consulta pública celebrada en junio y en una jornada participativa organizada dentro de la Agenda Urbana de la Reconstrucción, el gran plan municipal para afrontar los retos que dejó la dana del pasado octubre y preparar el municipio ante futuras emergencias climáticas.

Fruto de ese proceso nace 'Catarroja Avança', una iniciativa que va más allá de reparar los daños causados por el temporal. Se trata de una propuesta de reconstrucción integral que pone el foco en las personas, combina inversiones en infraestructuras y servicios, y busca soluciones a largo plazo desde la participación vecinal.

«La reconstrucción debe hacerse mirando al futuro», asegura la alcaldesa, Lorena Silvent, quien subraya que el proyecto se enmarca en una estrategia que combina protección medioambiental, inversiones sostenibles y una implicación activa de la ciudadanía. «Queremos un municipio más resiliente, preparado y cohesionado socialmente».

Participación como punto de partida

El eje central del plan ha sido la escucha activa a través de encuestas y encuentros vecinales. En una jornada de puertas abiertas, representantes municipales, asociaciones, el Comité Local de la Reconstrucción (CLER) y ciudadanos debatieron sobre el Catarroja que desean reconstruir.

De ese diálogo salieron las prioridades que ahora marcan la agenda local: reforzar la seguridad frente a episodios climáticos extremos, proteger el valor agrícola de la huerta, impulsar políticas de vivienda asequible, apoyar al pequeño comercio y recuperar espacios de uso ciudadano.

Una de las primeras medidas será el lanzamiento, tras el verano, de una encuesta sobre vivienda y suelo, para conocer a fondo la situación habitacional del municipio y orientar las políticas públicas hacia soluciones ajustadas a la realidad.

Reconstrucción con visión de futuro

'Catarroja Avança' también contempla actuaciones en materia de igualdad, servicios sociales, turismo sostenible, y la mejora de equipamientos educativos. Todo, bajo el paraguas de una estrategia que combina emergencia, planificación y participación.

«El cambio climático ya no es una amenaza lejana. Está aquí y nos obliga a repensar nuestras ciudades. Esta Agenda Urbana de la Reconstrucción no es solo una respuesta al pasado, sino una apuesta decidida por el futuro que queremos», concluye la alcaldesa.

