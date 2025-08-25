Catarroja duplica las ayudas a la vivienda hasta los 174.000 euros para paliar los efectos de la dana El Ayuntamiento refuerza su Plan Estratégico de Vivienda ante la subida del alquiler y la falta de pisos disponibles

Nacho Roca Catarroja Lunes, 25 de agosto 2025, 15:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Catarroja ha decidido dar un paso adelante en materia de vivienda tras los estragos causados por la DANA del pasado octubre. En el último pleno municipal, los grupos aprobaron por unanimidad ampliar las ayudas habitacionales hasta los 174.000 euros, más del doble de la dotación habitual, que rondaba los 70.000 euros.

La alcaldesa, Lorena Silvent, explicó que esta medida se enmarca dentro de la Agenda Urbana de la Reconstrucción, en la que se está elaborando un Plan Estratégico de Vivienda. «El plan contará con dos fases: primero un análisis detallado de la situación y, después, la puesta en marcha de programas concretos para responder a las necesidades detectadas», señaló la primera edil.

El mercado inmobiliario, un muro para jóvenes y familias

Durante el debate plenario, la concejala de Vivienda, Lourdes Rodríguez, subrayó que el incremento responde a un problema estructural agravado por la subida del alquiler. Según recordó, cada vez más familias destinan más del 40% de sus ingresos a pagar un piso, una carga que impide su estabilidad económica y social. «Los jóvenes son quienes más lo sufren, porque retrasan su emancipación o se ven obligados a compartir vivienda durante años», apuntó.

Rodríguez también denunció la acumulación de viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión. «Hablamos de un problema social grave: mientras miles de personas buscan un hogar digno, cientos de pisos permanecen cerrados. No es solo una cuestión económica, también tiene consecuencias psicológicas y sociales, generando ansiedad y desarraigo», lamentó.

Un derecho básico en el centro de la agenda municipal

Con la ampliación de las ayudas y la elaboración del plan estratégico, el Consistorio pretende garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental y luchar contra la exclusión social. «La inseguridad habitacional no solo afecta a las familias, también agrava la desigualdad en el municipio», remarcaron desde el gobierno local.

El objetivo, insisten, es priorizar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos, ofreciendo soluciones habitacionales adaptadas a la realidad actual.