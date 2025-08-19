Catarroja detecta una veintena de puntos con escombros de la dana

Casi diez meses después de la dana en los municipios afectados todavía siguen proliferando vertederos improvisados donde se arrojan escombros y residuos de las inundaciones ... y también de los trabajos de reconstrucción. Una problemática que denunciaron algunas poblaciones de l'Horta ante la Generalitat y por la que se puso en marcha hace unas semanas un plan de residuos auxiliar para limpiar estas zonas.

Catarroja fue una de las poblaciones que alertó de esta situación ya que después de que la Conselleria de Medio Ambiente llevara a cabo la retirada de los puntos de acopio que se abrieron tras la catástrofe, la presencia de escombros y basuras sigue siendo habitual en diferentes lugares del término.

De esta forma, el Ayuntamiento de Catarroja ha localizado casi una veintena de puntos donde existe acopio de escombros y otros residuos, entre ellos cañas arrastradas por las inundaciones. Un listado que ya se ha enviado a Medio Ambiente para que los incluya en el nuevo plan de residuos y puedan ser retirados cuanto antes.

Uno de lugares donde más residuos se acumulan es en el campo de tiro donde persisten escombros y lodos vertidos tras dana que se acopiaron en esta zona como consecuencia de la limpieza y que no fueron retirados en su momento.

En una zona del polígono de Catarroja también existen basuras mezclados con caña y balasto de vías ya que la riada generó una gran cantidad de toneladas de residuos de todo tipo.

El Ayuntamiento de Catarroja también denuncia la dificultad de actuar en estos casos ya que los vertederos no se concentran sólo en un par de puntos si no que por todo el municipio existen vertidos incontrolados , tanto en el polígono industrial, como zonas del casco urbano y zonas de huerta colindantes con el antiguo campo de tiro. Algunos vecinos aprovechan cualquier espacio para tirar los escombros o basuras que se van generando durante la reconstrucción en lugar de llevarlos al ecoparque o puntos habilitados para ello.

Esto crea una mala imagen por la presencia de enseres, cañas o muebles esparcidos por el municipio pero también puede resultar peligroso para la salud al estar mezclados con lodos y basuras contaminadas.

Catarroja no es la única localidad afectada por esta problemática, son prácticamente todas las que sufrieron las graves consecuencias de la dana. Por ello, la Generalitat envió recientemente una notificación a los diferentes ayuntamientos para que concreten en qué espacios tienen almacenados residuos, especialmente escombros derivados de las tareas de rehabilitación, que mayoritariamente se encuentran en puntos donde las semanas posteriores a las riadas se acumularon enseres y voluminosos que ya fueron retirados.

Caber recordar que los Puntos de Acopio Local que se crearon tras el 29 de octubre fueron cerrados unos meses después y los residuos trasladados a los puntos de transferencia previos a los vertederos. Sin embargo, con el paso del tiempo se han vuelto a depositar enseres tanto en estos espacios como en otras calles de las localidades que también son necesarios retirarlos.

El primer plan de residuos de la dana sirvió para gestionar más de 800.000 toneladas y tuvo un coste de 180 millones de euros, incluyendo voluminosos mezclados con barro y vehículos.