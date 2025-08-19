Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escombros en el campo de tiro de Catarroja. LP

Catarroja detecta una veintena de puntos con escombros de la dana

El municipio es el primero en solicitar a Medio Ambiente la limpieza de estos nuevos vertederos dentro del plan de residuos auxiliar

A. Talavera

Alzira

Martes, 19 de agosto 2025, 01:05

Casi diez meses después de la dana en los municipios afectados todavía siguen proliferando vertederos improvisados donde se arrojan escombros y residuos de las inundaciones ... y también de los trabajos de reconstrucción. Una problemática que denunciaron algunas poblaciones de l'Horta ante la Generalitat y por la que se puso en marcha hace unas semanas un plan de residuos auxiliar para limpiar estas zonas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  7. 7 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  10. 10 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catarroja detecta una veintena de puntos con escombros de la dana

Catarroja detecta una veintena de puntos con escombros de la dana