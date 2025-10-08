Beniparrell, la amenaza perpetua del barranco de Picassent y la exigencia para ampliarlo

Paco Moreno Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:52 Comenta Compartir

«La jornada se desarrolló como un día normal, gris, no llovía para nada». Nada hacía presagiar al alcalde Salvador Masaroca y al resto de vecinos de Beniparrell que el 29 de octubre se iba a desencadenar el infierno sobre la población. La dana golpeó muy fuerte y a pesar de que no se produjeron víctimas, hubo muchos daños, la reconstrucción está en marcha y también las reivindicaciones, que pasan por una mejora urgente del barranco de Picassent.

«A la una de la tarde cerramos la escoleta y el colegio Blasco Ibáñez, más que nada por intuición», recuerda el primer edil acerca de los beneficios de aquella decisión. «A las seis de la tarde me llamaron para decirme que el barranco iba a desbordarse, lo que ocurrió en unos pocos minutos. El agua no vino por el lugar habitual sino por el norte, buscando un barranco que había antiguamente y se llamaba del Pimpollo», asegura.

El barranco de Picassent acaba en la Pista de Silla y desagua en la Albufera, con lo que la población de Beniparrell y su enorme polígono industrial recoge todo el caudal y las escorrentías. El agua afectó a numerosas viviendas. «El 90% de las plantas bajas aquí son viviendas», dice. En la práctica totalidad entró agua y barro estropeando muebles y pavimentos.

Dentro de la tragedia, por las calles corrió una altura de un metro de agua, con lo que la reconstrucción ha sido relativamente rápida. «Quedará algo por hacer, pero hay mucho adelantado», comenta. Otro asunto bien diferente es el área industrial. «Vereda norte y, sobre todo Verda sur resultaron con daños muy graves. El Carrascal también», enumera entre otras zonas. «Allí el agua alcanzó los dos metros y medio, hay que tener en cuenta que más allá está la Albufera».

Por fortuna, todos los que han decidido reabrir lo han conseguido. El problema es que algunas empresas han decidido mudarse, lo que no gusta nada en el Ayuntamiento. De ahí el interés en que se resuelva la falta de desagüe del barranco de Picassent en su tramo final.

El Ministerio de Transición Ecológica no lo incluyó en el plan de recuperación, un documento que está ahora en fase de alegaciones, por lo que el gobierno municipal alegó en este sentido, recordando que antes de la dana, mucho antes, ya había varios estudios realizados.

5,35 millones de euros ha recibido el Ayuntamiento del Ministerio de Política Territorial para dotaciones municipales.

En el primer año, el Ayuntamiento se ha centrado en el colegio Blasco Ibáñez, una vez tuvieron el aval de que el edificio podía seguir funcionando. «Hemos cambiado mucho, armarios, pintura, etc.» Destaca la aportación de la empresa Importaco, que puso los 45.000 euros necesarios para pintar todo. Con la ayuda añadida de las brigadas, el 8 de septiembre estaba listo.

De las memorias presentadas, una parte importante de la reconstrucción serán para reurbanizar los polígonos industriales, mientras que en la población se trabajará en parques infantiles, un campo de fútbol y otras instalaciones municipales.

Todo se está externalizando para llegar a tiempo en los plazos marcados por el Ministerio de Política Territorial. La suerte es que todas las dotaciones públicas están ya en servicio, aunque algunas muy maltrechas.

En el apartado de las críticas, el alcalde dice que la Confederación del Júcar «ha hecho un ínfimo tramo, desde la Pista de Silla hasta la Albufera». Otra zona en el barranco corrió a cargo de la Conselleria de Agricultura, aunque en otros que nadie quería entrar, fue el Consistorio el que dio el paso.

