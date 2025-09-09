Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Junto al barranco, los vecinos de la calle 7, Elena y Ricardo.

El barrio de I'Omet de Picassent espera una solución para los daños

Sin víctimas mortales en los datos oficiales pero con cerca de medio centenar de viviendas afectadas

Nacho Roca

Picassent

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:44

En Picassent, la dana del 29 de octubre de 2024 dejó una huella imborrable. Aunque el municipio no aparece en las listas con cifras de ... víctimas mortales, el impacto humano y material ha sido devastador, especialmente en el barrio de la Font de l'Omet. Allí, la fuerza del agua alcanzó hasta dos metros de altura, arrasando calles enteras y convirtiendo en inaccesibles 11 de las 31 viviendas afectadas. Casi un año después, siete familias siguen sin poder volver a sus casas, atrapadas entre precintos y promesas incumplidas. La catástrofe no solo destruyó hogares, sino también la confianza de unos vecinos que sienten que el tiempo se detuvo en su calle, mientras esperan soluciones que no terminan de llegar.

